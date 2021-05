Het was voor Lewis Hamilton geen fijne zondag in Monaco. De Brit wist dat hem een zware taak te wachten stond na een slechte kwalificatie, waarin hij de zevende tijd noteerde, maar het leek hem zwaarder te vallen dan normaal. Hij verbeet zich een lange tijd achter het stuur en uitte bij tijd en wijle zijn ongenoegen over de keuzes van het team op de boordradio, wat duidelijk te horen was aan de toon van de berichten.

Hamilton begint de race vanaf de zevende plaats – zesde dankzij de grote afwezige Charles Leclerc – en weet dat hij iets bijzonders uit de hoge hoed moet toveren om de schade te beperken. Bij de start gebeurt dat in ieder geval niet: hij moet netjes aansluiten bij de coureurs die voor hem rijden. Hij kijkt een lange tijd tegen de achterkant van de Alpha Tauri van Pierre Gasly aan. Ronde na ronde ziet hij daar geen verandering in komen.

“Lewis, het gaat zo los, denken we”, informeert Mercedes hem, na iets meer dan 20 ronden, dat de pitstops er mogelijk aan komen. “We beginnen onderlinge gaten te zien”, geeft Peter Bonnington, zijn engineer, aan. In ronde 30 maakt hij dan als eerste een pitstop. Daar had hij echter niet op gerekend, wat hij duidelijk kenbaar maakt op de boordradio. “Ik heb mijn banden gespaard voor een lange stint, jongens. En jullie laten me vóór iedereen stoppen!”, aldus een laaiende Hamilton.

Het humeur van de Brit wordt daarna niet veel beter, als Sebastian Vettel terug op de baan komt vóór Gasly en dus verliest Hamilton nog een positie. “Hoe kan dit jongens, ik heb twee plekken kwijtgespeeld zo!”, foetert de gefrustreerde Mercedes-coureur.

Pérez ook voorbij aan Hamilton

Niet veel later komt Bonnington met nóg meer slecht nieuws. “We verliezen waarschijnlijk ook nog een positie ten opzichte van Pérez”, aldus ‘Bono’. Ook dat valt niet goed bij Hamilton. “Verliezen we echt nog een positie ten opzichte van Pérez?!”, vraagt de verhitte coureur. Hij ziet dat nieuws kort daarna bevestigd worden. “Perez rijdt voor me?”, vraagt Hamilton vertwijfeld. De Brit verbijt zich achter het stuur, wat te horen is aan de toon van de berichten, die een complete 180 graden vormen ten opzichte van de Grand Prix van Spanje.

Een gelukje voor Hamilton is dat de pitstop bij teamgenoot Valtteri Bottas desastreus verloopt. De rechter voorband wil er niet af en dus kan de Fin zijn weg niet vervolgen. “Waar is Valtteri?”, vraagt Hamilton dan ook na de pitstop. “Hij ligt eruit, problemen bij de stop”, hoort hij van Bonnington. Daardoor blijft de schade beperkt, want in plaats van achtste rijdt hij dus alsnog op de zevende plaats.

Dat biedt voor Hamilton niet genoeg troost, die dus nog steeds naar de Alpha Tauri voor zich kijkt. “Waar is iedereen voor Gasly, hij rijdt zo langzaam!”, merkt hij op. Bono antwoordt: “Vettel rijdt voor hem op 4,2 seconden. Gasly is een halve seconde langzamer.”

Doodstil na de race

Hij legt zich uiteindelijk neer bij de zevende plek – en het feit dat hij daarmee de leiding in het kampioenschap aan Max Verstappen laat. Om de schade te beperken doet hij nog een poging om voor de snelste raceronde te gaan. Dat lukt hem vrij snel: met de 1:12.909 pakt hij bovendien het ronde-record. “Ga ik dat puntje nog verliezen?”, vraagt Hamilton voor de zekerheid. “We denken van niet, die dreiging is afgenomen. Mocht je nog een keer moeten aanzetten: het gat voor je is dertien seconden.” Zover hoeft het niet meer te komen: hij houdt dat puntje.

Misschien wel het meest veelzeggende gebeurt na afloop van de race in Monaco: Bonnington verontschuldigt zich aan zijn coureur voor het ‘shit weekend’, maar de normaalgesproken spraakzame Brit blijft nu de gehele uitloopronde doodstil.

‘Ik heb hier niets geleerd, team zeker wel’

Voor de camera van Ziggo Sport reageert hij op de dramatische Monaco GP. “Het was een lastige, maar dit soort dingen gebeuren eenmaal. We hebben nog zeventien races te gaan, dat zijn er nog genoeg.” Of hij wat geleerd heeft van deze race? “Voor mij of het team?”, is de tegenvraag. “Ik? Nee. Het team? Zeker. Ik weet niet waar het allemaal fout ging, ik heb nog niet met ze gesproken.”

Voor de volgende race, de Grand Prix van Azerbeidzjan, verwacht hij voor Mercedes niet veel beters dan in Monaco. “Bakoe is ook een Red Bull-baan, het zal lastig worden om ze daar te verslaan. We zullen ons best doen. Ik verwacht niet dat het veel anders zal zijn dan hier. Misschien alleen met Ferrari, die op de langere rechte stukken niet zo goed zijn. Het zal interessant worden”, besluit hij.