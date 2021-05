Max Verstappen heeft in één race tijd drie mijlpalen bereikt: de Nederlander pakte met zijn zege in Monaco niet alleen in één klap zijn eerste podium én zege in het Prinsdom, maar staat ook voor het eerst aan de leiding in het WK.

Verstappen schrijft zo weer eens in meerdere opzichten geschiedenis, want hij is zowel de eerste Nederlandse WK-leider in de Formule 1 als de eerste Nederlandse Grand Prix-winnaar in Monaco. “Het is natuurlijk heel speciaal om hier te winnen”, erkent de Red Bull-coureur na 78 foutloze ronden door de straten van zijn woonplaats.

Door het wegvallen van Ferrari’s Charles Leclerc voor de start, stond Verstappen vooraan op de grid – en na een goede start kwam zijn zege in Monaco geen moment in gevaar. “Al weet je natuurlijk nooit wat hier gebeurt. Het ging vooral om het managen van de banden en vinden van een gat voor een pitstop. Dat de rest eerder stopte, hielp daarbij.”

Trots

De overwinning in Monaco is voor Verstappen zijn twaalfde in de Formule 1, maar dit is een speciale, erkent hij. “Dit is wel de race die je altijd al wilde winnen. Ik weet nog dat ik naar deze race keek toen ik nog klein was, dus als je hier dan staat, ben je natuurlijk trots.”

Met de 25 punten voor zijn zege, staat Verstappen nu zoals gezegd ook aan kop in het WK. Daar laat hij zijn hoofd niet door op hol brengen, benadrukt hij. “Ik kijk altijd vooruit. We hebben nog een lang seizoen te gaan, maar het is natuurlijk goed zo verder te gaan.” Verstappen staat nu vier punten voor op Lewis Hamilton, met 105 om 101 punten.

Verstappen viert zijn zege in Monaco met vriendin Kelly Piquet.