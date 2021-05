Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn Formule 1-carrière de prestigieuze Grand Prix van Monaco gewonnen. De Nederlander, die dankzij problemen voor de officiële polesitter, Charles Leclerc, van pole vertrok, maakte geen fout en reed vrij eenvoudig naar de zege. Carlos Sainz en Lando Norris mochten allebei mee naar het podium, wat wel opvallend genoemd mag worden. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de zevende plaats en verliest zijn koppositie in het kampioenschap aan Verstappen, die daardoor als eerste Nederlander ooit aan de leiding van het F1-kampioenschap gaat.

Al voor de race vindt er drama plaats bij Ferrari: polesitter Leclerc meldt op weg naar de grid op de boordradio problemen met de versnellingsbak. Daar werd zaterdag al voor gevreesd na zijn crash in de kwalificatie, maar het Italiaanse team concludeerde dat een wissel niet nodig was. Enkele minuten later maakt Ferrari aan de FIA bekend dat de thuisheld niet aan de start zal verschijnen, waardoor zijn slechte reeks in Monaco voortgezet wordt.

Daardoor vertrekt Verstappen van de virtuele poleposition: hij moet vanaf de tweede gridplaats starten, maar ziet dus geen Ferrari voor zich staan. Startend aan de buitenkant heeft de Red Bull-coureur een goede start en sluit de deur voor Valtteri Bottas, die aansluit als tweede.

Met het nodige duw- en trekwerk in het middenveld vinden er nog wat positiewisselingen plaats, maar tot echte incidenten komt het op de krappe straten niet. Ook niet als Mick Schumacher teamgenoot Nikita Mazepin met een late inhaalactie verschalkt in de Grand Hotel Hairpin. Ook Fernando Alonso maakt een goede start mee en wint twee plaatsen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Bottas valt uit

Ondanks dat het lastig is om op Monaco achter een andere auto te rijden, weet Bottas met de Mercedes nog lang in de spiegels van Verstappen te rijden. Titelrivaal Lewis Hamilton heeft in de beginfase moeite om de Alpha Tauri van Pierre Gasly te volgen.

Na dertig ronden is het Hamilton die als eerste een pitstop maakt. De Brit gaat als zesde naar binnen maar komt als achtste terug op de baan. Een ronde later doet Bottas hetzelfde, maar voor hem gaat de pitstop niet zo soepel. De band rechtsvoor wil er niet af en dat betekent meteen einde race voor de Fin, die tot dan toe op de tweede plaats rondreed.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Hamilton verbijt zich

Na de eerste pitstops neemt de frustratie bij Hamilton toe, die dan opnieuw terugkomt achter Gasly en ook Sebastian Vettel. Sainz wint een positie dankzij de problemen bij Bottas. In ronde 34 maakt ook raceleider Verstappen zijn pitstop en komt een korte tijd achter teamgenoot Sergio Pérez te zitten, die daarna binnenkomt en als vierde weer op de baan terugkeert. Hamilton verliest dankzij de pitstops in principe twee posities, maar dat blijft bij één dankzij de uitvalbeurt van zijn teamgenoot.

De Brit verbijt zich steeds meer achter het stuur over de strategie van het team. Hij rijdt op de zevende plaats rond en weet dat hij op die manier de leiding in het kampioenschap uit handen geeft aan Verstappen. Na de pitstops verandert er weinig: de meeste coureurs kiezen voor de harde band en rijden de race daar gewoon op uit. Wel wordt er veel geklaagd over de slijtage van die harde band, waardoor bijvoorbeeld Sainz de aansluiting bij Verstappen verliest.

Hamilton probeert dan, vanwege het grote gat achter zich, wel voor de snelste raceronde te gaan, die op dat moment op naam van Yuki Tsunoda staat. Dat is dan het enige dat lukt bij de zevenvoudig wereldkampioen, die met een 1:12.909 het ronde-record pakt en dus ook het extra puntje voor de snelste raceronde.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Historisch moment

Na 78 ronden op het stratencircuit rijdt Verstappen als eerste over de finishlijn en zegeviert voor het eerst in zijn Formule 1-carrière in het prinsdom Monaco. Nog belangrijker is dat hij de leiding in het kampioenschap overneemt dankzij de zevende plaats voor titelconcurrent Hamilton. Dat is een unicum: nog nooit eerder ging een Nederlander aan de leiding van het Formule 1-kampioenschap. Het verschil tussen de twee bedraagt na vijf races vier punten. Tevens gaat Red Bull aan de leiding bij de constructeurs dankzij de zege en de vierde plek voor Pérez.

Sainz en Lando Norris, oude bekenden van McLaren vorig seizoen, staan naast Verstappen op het podium. Overigens maakt Norris het een pijnlijke middag voor zijn huidige teamgenoot, Daniel Ricciardo: de Australiër, die hier in 2018 nog won, wordt op een ronde gezet. Pérez, Vettel, die de eretitel Driver of the Day krijgt, Gasly, Hamilton, Stroll, Ocon en Giovinazzi completeren de toptien.