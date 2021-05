Red Bulls Helmut Marko deelt graag nog een steekje uit aan Mercedes, nadat Red Bull in Monaco ook al een klap uitdeelde met een dominante overwinning terwijl Mercedes door het ijs zakte. “Als ze onder druk staan, maken ze fouten bij Mercedes.”

Dat verklaart Marko in gesprek met het Duitse Sky. Hij kan het daarbij niet laten nog op te merken dat Red Bull het ‘wel verrassend vond dat Lewis Hamilton weinig strijdbaar achter Pierre Gasly aanreed’. Hamilton zat onderweg naar P7 vrijwel de hele race klem achter Gasly en verloor zo de leiding in het WK aan Max Verstappen, de winnaar in Monaco.

“Als ze onder druk staan, maken ze fouten bij Mercedes”, stelt Marko dan ook tevreden vast. “Nu moeten we dus zorgen dat we de druk er ook op blijven zetten”, benadrukt hij. Marko noemt het ook ‘loon naar werken’ dat Red Bull nu beide kampioenschappen aanvoert.

Marko sluit ook niet uit dat de druk op Mercedes alleen maar groter wordt, want hij denkt dat het in Monaco verrassend sterke Ferrari zich misschien wel vaker in de strijd vooraan kan mengen. “Voor de fans is dat natuurlijk mooi om te zien, al maakt het ons werk er niet per se makkelijker op”, erkent hij.

