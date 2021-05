Voormalig Red Bull-coureur Mark Webber wil graag Max Verstappen zijn eerste titel zien winnen, al geeft hij toe dat hij denkt dat Hamilton uiteindelijk zal zegevieren.

“Max is niet alleen populair in Nederland, hij is populair over de hele wereld”, zegt Webber na afloop van de race in Monaco. De voormalig Formule 1-coureur heeft nog altijd goede banden met zijn oude team Red Bull. “Ik wil dolgraag Max zijn eerste titel zien winnen. Ik denk dat dat heel goed zou zijn voor de sport.”

De Australiër rekent zich echter nog niet rijk, nu Verstappen bovenaan het klassement staat. “Het is nog vroeg in het seizoen”, zegt hij. “Maar hij heeft al een hoop punten achter zijn naam staan.” Webber vraagt zich af of de auto echt goed genoeg is dit jaar. “Zo nu en dan maak ik me wel zorgen m de betrouwbaarheid van de Honda”, vertelt de veteraan. “Maar ik zou blij zijn als ze het tegendeel bewijzen.”

Lees ook: Verstappen jubelt na zege in Monaco: ‘De race die je altijd al wilde winnen’

Ondanks het gebrek aan actie op de baan, is Webber zeer onder de indruk van Verstappen in Monaco. “Zoals bij alle sporten in de wereld laten de aller besten het er makkelijk uitzien”, zegt hij. “De race was geen spektakel vandaag. Maar voor iemand als Max om 78 rondjes zo goed te zijn, is mentaal heel goed voor hem.” Webber won zelf twee keer in Monaco en kent de valkuilen van het stratencircuit. “Het belangrijkste in Monaco is de volgende bocht. Je kunt niet op de feiten vooruit lopen.”

(Photo by Steven Tee / LAT Images)

Webber is erg blij dat Verstappen de Grand Prix in Monte Carlo heeft gewonnen, maar had toch liever een andere race gezien. “Ik hou van Max, maar ik keek er erg naar uit om vandaag een Ferrari aan kop te zien”, laat hij weten. “Om een Ferrari aan de leiding te zien in Monaco zou ook heel goed zijn voor de sport. Helaas maakte Charles [Leclerc] een fout.”

Leclerc verongelukte zaterdag in de laatste seconden van de kwalificatie en kon door de schade aan zij auto uiteindelijk niet van start gaan. “Leclerc heeft de race verloren door één fout. Zo is Monaco”, zegt Webber. “Je kunt een fout maken op donderdag, op zaterdag, of op wat voor moment dan ook. Een slippertje en normaal gesproken is je weekend dan voorbij. Dat zijn hier de regels.”

Lees ook: ‘Ferrari en Red Bull lagen op rails, Mercedes juist een beetje lui’

Hoewel het hart van Webber uitgaat naar Verstappen, zegt zijn hoofd dat Hamilton dit jaar zijn achtste titel pakt. “Ik heb een weddenschap met een vriend dat Hamilton kampioen wordt met nog twee races te gaan”, aldus Webber. “Het is heel frustrerend om te zien voor sommigen, maar je moet de grootsheid wel erkennen. Acht wereldtitels, dat is echt buitengewoon.”