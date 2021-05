In zijn maandagcolumn buigt Sergej Sirotkin zich over de verschillen tussen Ferrari, Red Bull en Mercedes op het circuit van Monaco. Waarom was Ferrari zo goed dit weekend, waar kwam dat ineens vandaan? “Het is mooi dit jaar dat we vaak verrast worden. Steeds als je denkt een trend te zien, gebeurt er weer iets.”

De afgelopen maanden zagen we waarom Mercedes een winnend team is. Ook als een weekend niet loopt zoals gewenst, weten ze vaak alles eruit te persen en een race te winnen. Het was daarom vreemd om te zien dat Monaco het eerste weekend was dat ze er echt naast leken te zitten qua snelheid. We hebben aan het begin van het seizoen gezegd dat Red Bull die kleine foutjes moest afleren, anders zou het niet goed genoeg zijn voor het kampioenschap. Dit weekend was Mercedes echter nog meer dolende dan Red Bull ooit is geweest dit jaar.

Red Bull is vaak de bovenliggende partij geweest in Monaco, maar je zou toch verwachten dat Mercedes alsnog het tweede team zou zijn. Ze worstelden echter meer dan normaal. Alles wat tegenzat stapelde zich op en dat is niet des Mercedes. Een plek op of dichtbij het podium moet haalbaar zijn, ook al is het close. Zevende was wel echt een matige uitslag.

Motorsport Images

Meerijden door Monaco

Tijdens de kwalificatie heb ik me gefocust op on-boards en ik vond de Ferrari anders ogen dan voorgaande jaren. De achterkant lijkt stabieler te zijn, zowel bij entry als exit van de bocht. Charles Leclerc en Carlos Sainz lijken zich niet druk te hoeven maken om de stabiliteit van hun auto voor en in de bocht, en om de tractie bij het uitkomen ervan. Hun enige zorg lijkt hoe ze de auto roteren ín de bocht. De kont is rotsvast: op punten waar je een uitschieter zou verwachten, komt hij er niet. De voorkant roteert ook uitstekend, beter nog dan de Red Bull.

In gedrag lijken die twee auto’s redelijk veel op elkaar, het enige verschil is dat de Red Bull mid-corner meer roteert. Maar de achterkant oogt bij de exit nerveuzer en daarmee vraagt de Red Bull mogelijk iets meer van de achterbanden. Beide auto’s verschillen wel echt met de Mercedes. Vergeleken met de on-boards van Ferrari en Red Bull, leek het toen ik overschakelde naar de Mercedes wel of die auto 30 kilo meer woog. Hij leek luier en daarom moeilijk te besturen in Monaco.

Mercedes heeft minder rake, hun auto is qua rijhoogte zo plat mogelijk. Daarmee zou de auto stabieler moeten zijn bij het insturen van een bocht, maar hij oogde in Monaco juist onvoorspelbaar. Bij een low rake-auto moet je een manier vinden om hem te laten roteren zonder de stabiliteit achter te verliezen en snelheid in te leveren bij het insturen inleveren. Dat is Mercedes niet gelukt. Hun coureurs hadden zo minder vertrouwen in de auto dan bij Ferrari.

CIRCUIT DE MONACO, MONACO – MAY 23: Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12 during the Monaco GP at Circuit de Monaco on Sunday May 23, 2021 in Monte Carlo, Monaco.

Bandenspanning

Monaco is altijd wat saai maar het is niet makkelijk er iets aan te veranderen. Dat zou ik ook niet willen, het is één van mijn favoriete circuits. Inhalen is er alleen mogelijk als je enorm veel meer snelheid hebt en dan hebben we het niet over twee of drie tienden. En dan is het nog bijna onmogelijk, want verdedigen is in Monaco niet zo moeilijk. Als ik wat zou moeten veranderen, zou ik andere bandencompounds kiezen, die verder uit elkaar liggen. We hadden dit weekend de drie zachtste compounds, maar daar zat weinig verschil tussen.

Voor Monaco zou het mooi zijn om nóg zachtere banden te hebben voor de kwalificatie en een medium die qua rondetijd meer dan een seconde langzamer is. En dan nog een hardere band die weer een seconde langzamer is, maar waar je de halve race mee kan rijden. Zo krijg je mogelijk tweestoppers met meer mogelijkheden voor een under- of overcut. Nu lag de uitslag al vast na de eerste serie stops, dat is niet heel spannend.

Trendbreuken

Dit jaar zie je steeds trendbreuken. Telkens als ik denk iets te door te hebben, gebeurt er weer iets verrassends zoals met Ferrari dit weekend. Het laat zien dat als de verschillen zo klein zijn, je niet per circuit kan inschatten hoe snel een auto ten opzichte van de rest zal zijn. Ik verwacht wel dat Red Bull snel zal zijn in Bakoe en Ferrari ook. Het is natuurlijk een heel andere baan, maar er zijn stukken die vergelijkbaar zijn, net als het asfalt. Mercedes zal dichterbij zitten dan in Monaco, al is het ook in Bakoe enorm lastig de banden voor je te laten werken.

Ferrari lukte dat wel goed in Monaco. Lukt dat in Bakoe weer, dan zullen ze er weer staan. Maar ook dat is een inschatting, het kan zo weer anders zijn. En dat zou betekenen dat we echt een kampioenschap gaan krijgen waarbij we gewoon niet weten hoe de volgende race verloopt. In voorgaande jaren wist je vrijwel altijd wie er goed zou zijn en wie niet. En nu, ondanks alles wat je kan zien en weten, is het soms nog niet te zeggen. En dat is alleen maar leuk!