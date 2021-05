FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de Grand Prix van Monaco leeft iedereen mee met Charles Leclerc, maar is er ook aandacht voor de nieuwe leider in het kampioenschap, Max Verstappen.

Verstappen stond nog nooit op het podium in Monaco, maar dit jaar slaat hij meteen een dubbeslag. Hij wint de Grand Prix en wordt de nieuwe leider in het wereldkampioenschap. De Spaanse sportkrant Marca beloont de Nederlander met een 10. “De Nederlander deed het rustig aan, terwijl Hamilton gefrustreerd klonk op de boordradio,” schrijft de krant. Lewis Hamilton en Mercedes krijgen allebei een dikke onvoldoende. “Een sombere dag voor de regerend wereldkampioen en zijn team.”

De wereld kijkt uit naar een spannende titelstrijd nu het wereldkampioenschap weer helemaal is opengebroken. The Daily Mail noemt Verstappen in Monaco “onstuitbaar.” In Italië is men benieuwd wat er zal gebeuren nu Verstappen en Red Bull het kampioenschap op zijn kop hebben gezet. “Laten we kijken hoe Max het zal doen als WK-leider”, schrijft Gazetta dello Sport.

Voor de Engelse media is de zevende pek van Hamilton een bittere pil om te slikken. The Sun hekelt het stratencircuit van Monte Carlo en citeert Jolyon Palmer: “De auto’s zijn nu te groot en te snel voor Monaco.” The Daily Mail was in Spanje nog enthousiast over de strategie van Mercedes, maar in Monaco sloeg de Duitse renstal de plank goed mis. De krant houdt er rekening mee dat het op de straten van Bakoe nog niet veel beter zal zijn voor Mercedes, zoals Hamilton ook al liet weten.

Positieve aandacht is er wel voor de succesvolle Brit, Lando Norris. Norris zette zijn teamgenoot Daniel Ricciardo tijdens de race op een ronde en finishte derde. Daarmee heeft hij de derde plek in het wereldkampioenschap overgenomen van Valtteri Bottas. The Daily Mail wijdt een artikel aan de bescheidenheid van de jonge Norris, die ontkent dat hij nu een ster is.

Natuurlijk leven de buitenlandse media mee met Charles Leclerc, die vanwege een nog vast te stellen probleem zijn thuis-Grand Prix niet kon starten. De Monegask had zich op zaterdag verzekerd van pole position door achttien seconden voor het einde van Q3 zijn Ferrari in de vangrail te parkeren. Ferrari had de auto onderzocht en goed genoeg bevonden om zonder het wisselen van onderdelen aan de start van de race op zondag te verschijnen. Maar nog voor de start van de race bleek er toch iets stuk te zijn in de SF21. “Wie heeft die auto gecontroleerd? Mr. Magoo?”, schreef The Daily Mail.

In Italië zijn de kranten verrassend mild over de fout van Ferrari. De tweede plek van Carlos Sainz maakt een hoop goed. “Ferrari, het is niet allemaal weggegooid”, schrijft Gazetta dello Sport. Volgens de Italiaanse sportkrant is de podiumplek voor Sainz ‘de bevestiging dat de SF21 goede kaarten heeft om te spelen in andere races van het seizoen.’ Ook Tuttosport houdt een dubbelgevoel over na afgelopen zondag. De krant is teleurgesteld voor Leclerc, maar blij voor Sainz.

Opvallend is dat Gazetta dello Sport de F1-regels aanwijst als medeverantwoordelijke voor het niet starten van Leclerc. De Krant vraagt zich af waarom het een gridstraf oplevert om onderdelen te vervangen. Bovendien zou de nieuwe budgetcap van dit jaar Ferrari hebben belemmerd om de auto van Leclerc te repareren. Zonder die regels had het team uit Maranello misschien een andere keuze gemaakt.

Het Franse l’Équipe besteedt aandacht aan de coureurs die zondag wat meer onder de radar vlogen, maar wel een knappe pestatie neerzetten. “Vettel zingt weer”, kopt de krant over de knappe vijfde plek van de Duitser. Ook Fransmannen Pierre Gasly en Esteban Ocon ontvangen lof. Gasly werd zesde, ‘tussen een viervoudig en een zevenvoudig wereldkampioen in.’ Ocon reed Alpine voor de vierde keer op rij in de punten.