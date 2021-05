Het was op zijn zachtst gezegd niet het weekend van Mercedes. Lewis Hamilton worstelde en verloor de leiding in het kampioenschap, Valtteri Bottas lag tweede toen een vastzittend wiel het einde van de race voor hem inluidde. “Deze moeten we op de kin nemen”, teambaas Toto Wolff had er geen andere woorden voor.

“We hebben veel punten verloren vandaag, het is nog een lang kampioenschap en het zal vast nog heen en weer gaan”, reageerde Toto Wolff naderhand. En tegen analyst Nico Rosberg: “Ik ga naar huis, ga geen feestvieren zoals bijvoorbeeld in 2017 met jou, Nico. Toen gingen we door tot zeven uur in de ochtend. Ik zal met een pizza de race bekijken met de data bij de hand en dan gaan we analyseren.”

Hamilton, gestart als zesde, eindigde de race als zevende en vroeg zich woedend af hoe het strategisch zo mis kon gaan. Wolff: “De undercut om Gasly te pakken leek de beste zet. We hadden het gat om hem voor te blijven, de stop was goed en de outlap ook maar het bleek niet genoeg te zijn.”

En wat Bottas betreft staat Wolff ook nog voor een raadsel. “Ik heb nog nooit een auto gezien waar het wiel niet af kon. Hij zit er nu nog steeds aan vast, we hebben een soort metaalschaar nodig. Maar we moeten Red Bull ook de credits geven, zij waren het snelst en ze hebben het goed gedaan.”

Vooruitkijkend op Bakoe liet Wolff zich nog even in de kaarten kijken wat betreft flexi-wingsgate. “We zitten in een vaccum, als ze er bij Red Bull op zitten, gaan we protesteren. Eigenlijk moet de FIA voor het weekend verduidelijken anders wordt het een rommeltje. Ze buigen teveel door, dat is al als onreglementair bestempeld dus onze positie is sterk. Maar dit is nu eigenlijk niet het moment om daarover te praten.”