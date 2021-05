Mercedes-baas Toto Wolff is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over de aanpak van de zogenaamde ‘flexi-wings’ van Red Bull door de FIA. Deze zijn al min of meer als illegaal bestempeld maar pas vanaf de Grand Prix van Frankrijk verboden.

De achtervleugels houden de gemoederen in de Formule 1 sinds opmerkingen van Lewis Hamilton en Toto Wolff al enige weken flink bezig. Onder meer de achtervleugel van de Red Bull zou te ver doorbuigen op rechte stukken. Dit betekent dan minder luchtweerstand, wat weer meer topsnelheid oplevert.

De FIA heeft strengere testen aangekondigd, deze zullen echter pas vanaf de race in Frankijk ingevoerd worden. “Dat uitstel, om wat voor redenen dan ook, laat ons in een vacuum. Het zou zomaar tot protesten in Bakoe kunnen leiden. Wij en nog twee andere teams worden er het meest door geraakt”, moppert Wolff vandaag.

“Het is een rommeltje, door protesten en daaropvolgende beroepen zou het weken kunnen duren. En dat terwijl één van de meest voor dit probleem relevante races er aankomt.” Red Bull lijkt te profiteren door het gebrek aan dadendrang, vindt Wolff. “Het is niet te begrijpen dat je niet binnen vier weken een achtervleugel zou kunnen aanpassen aan een circuit waar deze flexibele vleugels het meest effectief zijn.”

De nieuwe technische aanwijzing van de FIA met betrekking tot de achtervleugel betekent voor Mercedes overigens het tegenovergestelde, deze zou juist meer flexibel gemaakt moeten worden om door de test te komen. “Wij zullen hem moeten aanpassen, hij is nu extreem rigide. Zoals de regels voorschrijven, er mag geen beweging in zitten. Deze maatregel is echt een halfbakken, het geeft ons juist weer een kans om een zachtere en meer buigzame vleugel te maken.”