Toto Wolff en Christian Horner, de teambazen van de titelkandidaten Mercedes en Red Bull, blijven een psychologisch steekspelletje spelen waarbij ze elkaar de favorietenrol in de schoenen proberen te drukken – en elkaar zo wat extra druk op de schouders willen leggen.

Beide teams schuwden de favorietenrol voorafgaand het seizoen ook al. Na twee races, waarvan Mercedes en Red Bull er elk één hebben gewonnen, en met slechts één punt verschil tussen Mercedes’ WK-leider Lewis Hamilton en Red Bulls achtervolger Max Verstappen, gaat dat spelletje nu vrolijk door.

Vrijkaart

Zo heeft Red Bull, volgens Wolff althans, haar kansen een beetje verkwanseld in de openingsraces van 2021. Mercedes voert – ondanks dat Red Bull misschien wel de betere auto heeft – immers beide kampioenschappen aan. En dan moest Lewis Hamilton na een slippertje op Imola ook nog eens een inhaalrace rijden en crashte Valtteri Bottas uit de race.

“Dat wij in allebei de kampioenschappen alsnog aan kop gaan, voelt dan ook een beetje alsof je in Monopoly een vrijkaart krijgt om de gevangenis te verlaten zonder te betalen”, trekt Wolff die vergelijking. En over kans(spelen) gesproken: “Onze rivalen hebben niet elke kans benut die wij ze hebben gegeven”, doelt hij op Red Bull.

De strijd tussen Red Bull en Mercedes is zowel op als naast de baan close.

Typisch Toto

Wolff bombardeerde Red Bull recentelijk ook weer openlijk tot favoriet. Volgens Red Bull-teambaas Horner is dat echter ‘typisch Mercedes en typisch Toto’. “Door ons dat label te geven, proberen ze extra druk op ons te leggen”, weet hij. “Maar ik geloof echt niet dat wij de favoriet zijn”, vertelt Horner Motorsport.com.

“We moeten immers de strijd aan met een team dat zeven keer wereldkampioen is geworden”, verwijst hij naar Mercedes. “Je hoeft dan geen raketgeleerde te zijn om te weten wie er een betere kans maakt om te winnen en de favoriet is.”

Horner denkt verder dat Mercedes’ veelbesproken W12 helemaal niet zo’n verkeerde auto is. “Ze hebben feitelijk één slechte test gehad”, haalt hij aan. “Daarna was hun auto net zo snel als de onze in Bahrein, terwijl ze minder last lijken te hebben van bandenslijtage.”

Mercedes favoriet?

Voor de twee aanstaande races, in Portugal en Spanje, probeert Horner in zijn column op Red Bulls website op zijn beurt Mercedes wat extra druk op te leggen. “Gebaseerd op vorig jaar, zijn dat circuits waar Mercedes sterk zou moeten zijn.” Kan Red Bull Mercedes daar echter onder druk zetten, ‘dan ziet het er goed uit voor de rest van het jaar’.

Volgens de Red Bull-teambaas valt er sowieso pas na Spanje (‘als circuit altijd de graadmeter’) een goede inschatting te maken van hoe de teams ervoor staan. “Ik heb altijd gezegd dat je drie of vier races nodig hebt om een duidelijk beeld te krijgen van de krachtsverhoudingen.”