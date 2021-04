Er heerst onrust in het kamp van Mercedes na het vertrek van Ben Hodgkinson naar Red Bull. Dat stelt het Corriere Dello Sport. Volgens het Italiaanse medium zou Hodgkinson geprobeerd hebben enkele Mercedes-collega’s te overtuigen om mee naar Red Bull over te stappen.

Red Bull kondigde vorige week de komst van Ben Hodgkinson aan. De Brit krijgt bij de nieuwe motorafdeling van team uit Milton Keynes de rol van technisch directeur. Met Hodgkinson haalt Red Bull een hoop ervaring en kennis over het bouwen van krachtbronnen in huis, want hij werkt al bijna twintig jaar als motorspecialist bij Mercedes.

Bij Mercedes ontstond er na het nieuws over Hodgkinson onrust, zo schrijft het Italiaanse Corriere Dello Sport. Ten eerste is er de kennis en informatie over de succesvolle Mercedes-krachtbronnen die de Brit meeneemt naar een directe concurrent. Door de gardening leave-regel in de F1 – waardoor personeel dat overstapt van het ene naar het andere team minstens een jaar niet bij een van de twee teams mag werken – zou Hodgkinson echter pas eind 2022 daadwerkelijk aan de slag mogen gaan bij Red Bull.

Daarnaast zou Hodgkinson ook hebben geprobeerd om enkele Mercedes-collega’s te overtuigen net als hem de overstap naar Red Bull te maken. Volgens het Italiaanse medium is dat iets waarvoor Mercedes daadwerkelijk vreest, vooral omdat de drempel voor veel personeelsleden vrij laag zou zijn. De fabrieken van Red Bull en Mercedes zijn namelijk maar zo’n 30 kilometer van elkaar verwijderd. De persoonlijk impact zou bij zo’n overstap dus beperkt blijven, zo stelt de Italiaanse krant.

