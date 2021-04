Red Bull heeft met Adrian Newey al één van de beste chassis-ontwerpers in huis, nu wil het aan de motorkant eenzelfde soort reputatie opbouwen. “We zullen dezelfde filosofie toepassen als we aan de kant van het chassis hebben gedaan, het is de bedoeling dat we de grootste talenten aantrekken.”

De eigen motordivisie is de volgende stap in de historie van het team. Honda is dit jaar de laatste motorleverancier van Red Bull, vanaf volgend jaar zal het team in Milton Keynes de motoren in eigen beheer nemen. Daarvoor wordt er op de campus momenteel een motorvleugel uit de grond gestampt, het is nu zaak voor Christian Horner en zijn HR-mensen om daar de juiste poppetjes voor te zoeken.

Lees ook: Honda: ‘Onze nieuwe motor is een soort mechanisch mirakel’

“Het blijft een teamsport, een mensensport. Dat is ook één van de fundamentele redenen dat we de motorfaciliteiten op onze eigen terrein in Milton Keynes willen hebben”, legt Horner uit aan Motorsport.com. “We willen er zeker van zijn dat er een naadloze overgang is tussen krachtbron en chassis.”

Red Bull-teambaas Horner en Honda F1-topman Masashi Yamamoto.

Voor de korte termijn is er al personeel van Honda overgenomen maar voor de langere moeten er ook knappe koppen aangetrokken worden om de motor voor 2025 te ontwikkelen. “Het is ontzettend spannend”, zegt Horner over de gedachte dat zijn alles in eigen beheer zal doen. “De bevriezing van de motoren dit jaar was uiteraard belangrijk voor wat een overgangsperiode zal zijn.”

Lees ook: Marko vol vertrouwen voor 2021: ‘Nieuwe Honda-motor is een prachtig staaltje werk’

“Voor de nieuwe motor, wanneer deze ook zal komen maar hoogstwaarschijnlijk dus in 2025, moeten we een structuur opzetten. We hebben fantastische mensen van Honda overgenomen maar we zullen alles op alles zetten om de juiste mensen voor de juiste rollen aan te trekken. Alles voor een efficiënte samenhang met de chassis-kant van het team.”