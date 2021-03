Marko vol vertrouwen voor 2021: ‘Nieuwe Honda-motor is een prachtig staaltje werk’

Helmut Marko telt vol vertrouwen af naar de start van het seizoen 2021. Hoewel Mercedes al zeven jaar oppermachtig is, denkt de Red Bull-topman dat 2021 wel eens het jaar van de energiedrankfabrikant kan worden. “De voorbereiding op dit seizoen is de beste die we in de laatste zeven jaar hebben gehad.”

Sinds de introductie van de hybride motoren in 2014 is Mercedes het te kloppen team. De Duitse renstal won de afgelopen zeven jaar zowel bij de constructeurs als bij de coureurs elke titel. Volgens Helmut Marko is Red Bull, dat in 2013 voor het laatst een kampioenschap won, klaar om Mercedes in 2021 uit te dagen. Dat zegt hij in gesprek met Servus TV.

“De voorbereiding op dit seizoen is de beste die we in de laatste zeven jaar hebben gehad. Ons doel is de wereldtitel en zelfs als outsiders kunnen we die titel pakken”, is de Oostenrijker duidelijk. Red Bull rekent daarvoor op motorleverancier Honda, dat na dit jaar afscheid neemt van de F1. “De nieuwe Honda-motor is een prachtig staaltje werk. Honda heeft meer performance gevonden voor 2021, en de zwaktes eruit gehaald.”

Ondanks het vertouwen erkent Marko de suprematie van Mercedes. Toch hoopt de Red Bull-topman op een ‘afvlakking’ in de ontwikkeling van het team uit Brackley. “We weten dat zij ook niet stilzitten, dus ik hoop dat hun sprong niet meer zo groot is nu hun motor al in het achtste jaar zit. Die ontwikkelingscurve moet toch ergens beginnen af te vlakken”, stelt Marko.

“Ik ben vol vertrouwen over de Honda-motor. Er waren wat problemen in de voorbereiding, maar dat kwam door slordigheden. Het was niets wat zou duiden op serieuze mechanische op elektronische problemen”, aldus de Oostenrijker.

