Marko reageert op geruchten om ‘mysterieuze’ RB16B: ‘Is niks geheims aan’

Red Bull-topman Helmut Marko heeft de geruchten rondom Red Bulls RB16B weerlegd. Volgens de Oostenrijker is er ‘niks geheims’ aan de nieuwe auto van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Dat is ondanks dat Red Bull er vorige week woensdag een filmdag mee afwerkte die welgeteld nul openbaar gepubliceerde foto’s en video’s van de RB16B opleverde. Sterker nog, op alle foto’s was steevast de RB15 van 2019 te zien waar ook mee werd gereden, terwijl de twee studioplaatjes die Red Bull van de RB16B had verspreid, ook amper details toonden. Vandaar de suggestie dat Red Bull iets zou verbergen.

Niets van waar, stelt Marko nu echter in gesprek met F1 Insider. “We zaten simpelweg krap in de tijd, dus hebben geen fotoshoot kunnen doen. Rijden was belangrijker dan foto’s maken. Er is niks geheims aan de auto. Hij heeft geen zes wielen en ook geen grote ventilator achterop”, verwijst Marko lachend naar twee revolutionaire vondsten uit het (verre) Formule 1-verleden.

“De auto is gewoon een doorontwikkeling van zijn voorganger”, sluit Marko uit dat er grote verschillen zijn. Marko hoopt zodoende dat Red Bull – in tegenstelling tot de afgelopen jaren – vliegend uit de startblokken kan komen, aangezien de RB16B het team als evolutie van de 2020-auto niet voor grote raadsels zou moeten stellen tijdens de wintertest en openingsraces.

Red Bull zal tijdens de wintertest in Bahrein – medio maart – bovendien met eenzelfde specificatie van de RB16B aantreden als eind maart bij de seizoensopener, verklapt Marko. “Bij de eerste test in Bahrein zullen we met alle onderdelen rijden die we ook bij de seizoensopener op de auto hebben.” Aan de test wil Marko verder geen conclusies verbinden. “We zien bij de eerste race wel waar iedereen staat.”

