Pérez voelt het verschil al: ‘Red Bull-bolide is flink anders en vraagt speciale rijstijl’

Na zeven jaar bij Force India/Racing Point is zijn overstap naar Red Bull uiteraard even wennen voor Sergio Pérez. Ook qua rijstijl, zo kan hij na zijn eerste kennismaking met Red Bulls bolides wel stellen.

Pérez heeft eerder deze week meerdere keren met de Red Bull RB15 van 2019 getest, en woensdag uiteraard de nieuwe RB16B voor 2021 aan de tand gevoeld. “Dat ging gewoon om me comfortabel voelen in de auto”, zegt hij over de RB16B’s shakedown op Silverstone. “Er zijn wel aardig wat verschillen”, merkte hij echter gelijk op in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

Wat hij zowel in de 2019- als 2021-auto voelde, is het gevolg van Red Bulls kenmerkende high rake filosofie – het hebben van een bolide met een significant hogere rijhoogte achter dan voor. “Het is flink anders. Zodra je in de auto springt, voel je gelijk dat hij een sterkere ‘voorkant’ heeft”, doelt Pérez niet op hoe deze fysiek stevig is, maar instuurt en voelt in de bochten.

“Dit is natuurlijk iets waar je je als coureur aan moet aanpassen. Het vergt een speciale rijstijl”, weet Pérez. Hij moet dus ervaring opdoen met de auto en deze onder de knie krijgen. “Dat komt vanzelf wel naarmate ik de auto beter begrijp”, twijfelt hij daar niet aan, met Pérez die denkt een race of vijf nodig te hebben om dit voor elkaar te krijgen.

Afkijken bij Verstappen?

De afgelopen jaren viel op dat Max Verstappen beter met de Red Bull-bolides (en hun nukken) omsprong dan teamgenoten Pierre Gasly en Alexander Albon. Of Verstappen dan zo’n andere rijstijl heeft? “Ik heb me er nog niet in kunnen verdiepen”, zegt Pérez. “Maar ik zal straks op de baan wel zien hoe hij rijdt”, aldus Pérez, die uiteraard ook nog aan Red Bulls manier van werken moet wennen.