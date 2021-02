Pérez: ‘Mijn ervaring is een belangrijk wapen in strijd met Verstappen’

Sergio Pérez denkt dat zijn ervaring van grote waarde zal zijn nu hij naast Max Verstappen instapt bij Red Bull. “Met meer ervaring, heb je minder last van de druk.”

Een career killer, zo wordt Verstappen soms wel eens door Britse media genoemd. Zowel Pierre Gasly – al herpakte de Fransman zich sterk bij Alpha Tauri – als Alexander Albon verzoop naast de Nederlander. Bang om kopje onder te gaan, is Pérez echter niet.

“Ik vertrouw natuurlijk op mijn eigen kwaliteiten”, maakt Pérez in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, duidelijk in elk geval niet aan zichzelf te twijfelen. Hoewel hij denkt dat het een paar races zal duren voor hij alles in zijn vingers heeft bij Red Bull: “Denk ik dat ik zodra ik de auto en het team eenmaal ken op mijn hoogste niveau kan presteren.”

Wat Pérez verder sterkt, is zijn schat aan ervaring. Toen Gasly naast Verstappen neerstreek, had hij er pas 26 Grands Prix op zitten in de Formule 1. Voor Albon stond de teller zelfs pas op twaalf starts. De 31-jarige Pérez komt bij Red Bull binnen met 181 Grands Prix aan ervaring. “Ik denk dat dit een belangrijk wapen is – en een groot verschil – wat de teamstrijd met Verstappen betreft”, beaamt hij desgevraagd.

“Als je ervaren bent, raakt de druk je ook minder hard. Je hebt het allemaal al eens meegemaakt en weet beter waar je je op moet concentreren als het niet goed gaat, terwijl je ook meer technische skills hebt”, trekt hij de vergelijking met hoe Gasly en Albon daar onder bezweken toen Verstappen ze steevast op grote achterstand reed, en in een vicieuze cirkel terechtkwamen.

Zege op zak

Wat natuurlijk ook geen kwaad kan, is dat Pérez zich sinds eind 2020 Grand Prix-winnaar mag noemen. “Winnen is verslavend”, lacht hij. “Je eerste keer is geweldig, daarna wil je de tweede. Het geeft je daarnaast ook veel vertrouwen.” En: “De wetenschap dat je het weer kan doen als de kans zich voordoet.”

Sterk op zondag

Pérez denkt ook dat zijn kracht in de races ligt, op zondag. Ook vergeleken met Verstappen. “Van wat ik heb gezien, zal Max heel sterk zijn in de kwalificaties en een goede graadmeter voor mij. Mijn kracht ligt bij de zondag de race pace en race craft. Zo vormen Max en ik denk ik een hele goede mix en kunnen we hopelijk het maximale uit de auto halen.”