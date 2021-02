Verstappen houdt zich verre van spelletjes tussen Red Bull en Mercedes

Toto Wolff waarschuwt voor Red Bull, Honda zegt alles op alles te zetten om wereldkampioen te worden en het team zelf speelt ook een boeiend pr-spelletje door geen beelden van de nieuwe RB16B prijs te geven. In het oog van de storm houdt Max Verstappen zich zoals altijd op de vlakte. “Ik speel dat spelletje niet mee. Na Bahrein weten we meer.”

De RB16B werd deze week gepresenteerd met een korte video en drie fotorenders, van de shakedown gisteren zijn van de auto zelf geen foto’s verschenen. Alleen de RB15 die ook ingezet werd, verscheen op de kanalen van Red Bull, het team doet er alles aan om de concurrentie op een dwaalspoor te zetten. De media doet de rest door het vuurtje op te stoken, welke troefkaart heeft Red Bull in de hand maar wil het nog niet inzetten?

Lees ook: Red Bull speelt verstoppertje met nieuwe auto Verstappen: nog geen actiefoto’s van RB16B

Vandaag verscheen de ster van de show zelf in beeld, Max Verstappen sprak met een groepje geselecteerde media waaronder FORMULE 1 Magazine en was, zoals altijd eigenlijk, de nuchterheid zelve. “Ik doe er niet aan mee, we zien het wel in Bahrein”, aldus de Nederlander. “We kunnen het lang hebben over de nieuwe auto maar uiteindelijk hebben we letterlijk 100 kilometer gereden. Ook nog eens op demobanden, je gaat niet voluit met alles dus je kan er geen pijl op trekken.”

Straks in Bahrein, tijdens de wintertest, heeft Verstappen de RB16B in totaal anderhalve dag tot zijn beschikking. Dat is de helft minder dan afgelopen jaar. “Je hoopt dat zodra je rijdt, je zonder problemen kilometers kan maken. Het maakt allemaal niet zoveel verschil, al doe je 20 dagen en denk je goed voorbereid te zijn en moet je eenmaal in het raceweekend alsnog de setup omgooien. Kilometers maken is het belangrijkst, de auto begrijpen en hopen dat er niks kapot gaat.”

Lees ook: Max Verstappen toont helm voor 2021: ‘Waarom iets aanpassen als het goed voelt?’

Op het Sakhir Internation Circuit wordt duidelijk of Verstappens wensen van de auto zijn ingewilligd. “Ik heb meer grip en meer power nodig. Het ging vorig jaar veel over de achterkant die nerveus zou zijn maar ik dacht zelf eigenlijk altijd aan grip in het algemeen. Qua vermogen kwamen we ook tekort, dat was duidelijk en dus hebben we goed met Honda samengewerkt. Nu moeten we in Bahrein aan de slag om alles te optimaliseren.”