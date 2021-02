Marko reageert op uitspraken Wolff: ‘Er is één overduidelijke favoriet’

Helmut Marko heeft gereageerd op de uitspraken van Toto Wolff, die Red Bull de favoriet voor komend seizoen noemde. Marko hoopt natuurlijk dat Red Bull Mercedes het vuur aan de schenen kan leggen in 2021, maar voorlopig is de rangorde duidelijk voor de Red Bull-topman. “Mercedes is de overduidelijke favoriet.”

In gesprek met Speedweek analyseerde Mercedes-teambaas Toto Wolff eerder deze week de concurrentie. Ondanks zeven opeenvolgende titels voor Mercedes noemde de Oostenrijker Red Bull favoriet voor het komende seizoen. “Red Bull had eind vorig jaar zelfs de snelste auto, dus zij zijn, vooral in het constructeurskampioenschap, favoriet in 2021″, zo vertelde Wolff.

Helmut Marko kan wel lachen om de uitspraken van zijn landgenoot. “Op dit moment wordt er nog niet gereden, dus dan moeten de woorden maar voor spanning zorgen”, reageert de Red Bull-topman in gesprek met F1-Insider. “We hopen dat we vooraan kunnen meedoen, maar Mercedes is de overduidelijke favoriet. Sinds de start van het hybride tijdperk in 2014 hebben zij alle wereldtitels gepakt”, is Marko duidelijk.

Marko kan het nadien ook niet laten om een steek uit te delen naar Mercedes en klantenteam Aston Martin, de opvolger van Racing Point. “Wat betreft die andere uitspraken over Aston Martin: ik geloof helemaal niet dat zij dit jaar met een compleet andere achterkant dan Mercedes komen. Dat hebben we in het verleden al wel gezien”, refereert hij duidelijk naar de ‘roze Mercedes’ uit 2020.

