Wolff analyseert de concurrentie: ‘Aston Martin moet ambitie hebben, Red Bull is favoriet’

Zeven jaar is Mercedes ondertussen oppermachtig in de Formule 1 en door de beperkte veranderingen in de technische reglementen heeft het Duitse merk ook in 2021 de beste kaarten in handen. Maar wat verwacht teambaas Toto Wolff komend seizoen van de concurrentie? Over ambities bij Aston Martin, ‘favoriet’ Red bull en een mogelijke wederopstanding bij Ferrari, Wolff analyseert.

Mercedes won in 2020 met overmacht zijn zeven constructeurstitel op rij. Ook bij de coureurs ging het team uit Brackley met Hamiltons zevende wereldtitel – zijn zesde met Mercedes – voor de zevende keer in zeven jaar met de titel aan de haal. Hoewel Mercedes dus de grote favoriet lijkt voor 2021, schuift Toto Wolff de favorietenrol naar de concurrentie. In gesprek met Speedweek analyseert de Mercedes-teambaas de voornaamste uitdagers.

Red Bull

“Ze hebben een zeer sterk rijdersduo”, oordeelt Wolff over Max Verstappen en nieuwbakken Red Bull-coureur Sergio Pérez. “Red Bull had eind vorig jaar zelfs de snelste auto, dus zij zijn, vooral in het constructeurskampioenschap, favoriet in 2021 met coureurs van dat kaliber. Ik zie Red Bull als een dubbele uitdaging, dus zowel in het coureurs- als constructeurskampioenschap.”

Aston Martin

“Als je de naam draagt van een autofabrikant met zo’n rijke traditie, moet je wel de ambitie hebben om vooraan mee te doen”, is Wolff duidelijk. “De komst van dit geweldige merk is ook een een upgrade voor de Formule 1. Voor Sebastian Vettel en zijn teamgenoot Lance Stroll zal dit een reality check zijn. Het zal voor mij ook fascinerend zijn om naar Aston Martin te kijken”, aldus de Oostenrijker, die vorig jaar investeerde in het Britse merk.

McLaren

Ook van McLaren, dat voor het eerst sinds 2014 met Mercedes-motoren rijdt, verwacht Wolff veel komend seizoen. “McLaren zou wel eens kunnen zorgen voor grote verrassingen. Van Ricciardo is geweten wat hij kan en persoonlijk verwacht ik veel van Lando Norris.”

Ferrari

“Het zal spannend zijn om te zien hoe Carlos Sainz het doet tegen Charles Leclerc. Ferrari zal sterker zijn dan in 2020, de Scuderia moet gewoon”, voorspelt Wolff. “Het had vorig jaar ook te lijden onder een zwak chassis. Ik veronderstel dat de problemen opgelost zijn”, aldus de Mercedes-teambaas.

