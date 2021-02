Grosjean maakt zich op voor beloofde test in Mercedes: ‘Hebben gesprekken gevoerd’

De beloofde test in een Mercedes lijkt er te komen voor Romain Grosjean. De Fransman moest de laatste twee races van het seizoen en zijn carrière laten schieten na zijn horrorcrash in Bahrein vorig jaar, maar omdat hij in schoonheid wou afscheid nemen van de Formule 1, bood Toto Wolff Grosjean een test in een Mercedes aan. “Die plannen zijn we nu aan het aanronden”, meldde de voormalig Haas-coureur afgelopen weekend.

Het verhaal is welbekend, eind november had Romain Grosjean een afschuwelijke crash in de openingsronde van de GP van Bahrein. De Fransman overleefde de klap en daaropvolgende vuurzee, maar door de verwondingen die hij daarbij opliep moest hij de twee laatste races van het seizoen aan zich voorbij laten gaan.

Omdat Grosjean graag op een leuke manier voor het laatst in een F1-bolide wil rijden, bood Mercedes hem een test aan. Die test lijkt er nu ook daadwerkelijk te komen, want Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft contact opgenomen met de tienvoudig podiumfinisher. “Ja, dat heeft hij gedaan”, bevestigt Grosjean op het streamingplatform Twitch. “Ik heb een telefoongesprek met mensen van Mercedes gevoerd en we zijn de plannen nu aan het afronden. Het wordt mega!”

Wanneer de test plaatsvindt en in welke auto Grosjean zal mogen rijden, is voorlopig niet bekend. Door testbeperkingen zal de 34-jarige Fransman in een bolide van minstens twee jaar oud moeten rijden.

