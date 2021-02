Wolff kan nog op belletje van Grosjean rekenen voor beloofde Mercedes-test

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei na Romain Grosjeans horrorcrash in Bahrein dat Mercedes de Fransman wel een ‘afscheidstest’ wil geven in één van haar auto’s, en Grosjean wil daar zeker werk van maken. “Het is een aanbod waar je geen ‘nee’ tegen zegt.”

Zo wordt hij geciteerd door The Race, met Grosjean die niet wil dat zijn uiteindelijk laatste Formule 1-meters die vlak voor zijn horrorcrash in Bahrein zijn. De kans om daarbij in een (oudere) Mercedes Formule 1-auto afscheid te nemen, al is het tijdens een test, vindt Grosjean te mooi om te laten schieten.

“Ik heb daar zeker nog interesse in. Het is een aanbod waar je geen ‘nee’ tegen zegt. Al is het maar om te ervaren en begrijpen hoe Mercedes’ Formule 1-auto’s functioneren”, zegt Grosjean, die de afgelopen paar jaar met het kleine Amerikaanse Haas vooral in de achterhoede heeft vertoeft.

Belofte maakt in die zin dus schuld voor Wolff en Mercedes, maar Grosjean zal niet gelijk aan de bel trekken. De inmiddels ex-Formule 1-coureur – Grosjean is zijn zitje bij Haas kwijt en racet in 2021 in de Indycars – weet immers dat teams het erg druk hebben tijdens de wintermaanden.

“Ik zal Toto dus niet direct bellen, maar hij kan wel een telefoontje van me verwachten”, vertelt Grosjean, die het een ‘heel mooi’ aanbod vindt van Wolff, maar zich zelf ook eerst op zijn overstap naar de Indycars wil concentreren.

