Mercedes bereid om Grosjean auto te laten testen bij missen GP Abu Dhabi

Mocht Romain Grosjean niet achter het stuur kunnen kruipen van de Haas in wat zijn afscheidsrace zou moeten worden, dan is Mercedes bereid om de Fransman een van hun bolides te laten testen. Grosjean gaf eerder al aan afscheid te willen nemen van de Formule 1 ‘in de auto’. Mercedes zal dan dus klaar staan zodat hij alsnog afscheid kan nemen van de sport.

Grosjean gaf onlangs aan dat het afhankelijk is van het herstel van zijn linkerhand of hij weer in Abu Dhabi kan instappen. De Fransman liep brandwonden op aan zijn linkerhand- en voet na de horrorcrash tijdens de Grand Prix van Bahrein, waarbij hij met een snelheid van 221 kilometer per uur in de vangrails schoot waarna de Haas in een vlammenzee veranderde. Sindsdien heeft hij al aangegeven dat hij geen risico’s wil nemen om bij de laatste race aanwezig te zijn, al wil hij het liefst in een Formule 1-auto alsnog vaarwel zeggen tegen de sport waar hij elf seizoen in actief is geweest.

“Het zou een mooi verhaal zijn als ik mijn carrière in Abu Dhabi kan afsluiten. Maar als dat niet lukt… Desnoods bel ik elk team met de vraag of ik een privétest met ze kan doen. Gewoon voor mezelf, al is het maar 15 rondjes rijden”, vertelde Grosjean in gesprek met media, waaronder FORMULE 1.

Mocht Grosjean bij alle teams een ‘nee’ krijgen, dan staat Mercedes klaar om hem een test aan te bieden. “Als het ons toegestaan is en geen enkel ander team waar hij voor geracet heeft hem niet zo’n kans zou geven, dan zijn wij zeker bereid om dat te doen”, vertelt Mercedes-teambaas Toto Wolff. Mocht er zo’n test komen voor de Fransman, dan zal dat moeten gebeuren met een bolide die minstens twee jaar oud is. Daarmee zou hij volgend jaar de succesvolle W10 uit 2019 kunnen testen.