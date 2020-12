Grosjean wil koste wat het kost opnieuw in F1-auto rijden: ‘Desnoods bel ik elk team’

Romain Grosjean maakte eerder deze week al duidelijk dat hij graag in Abu Dhabi zijn seizoen en Formule 1-carrière in schoonheid wil afsluiten. Als zijn verwondingen dat niet toelaten, zal hij in 2021 een oplossing zoeken om alsnog een laatste keer in een F1-auto te kunnen rijden. “Ik wil niet dat ‘die’ dag mijn laatste dag in de Formule 1 is.”

Met beide handen ingepakt in verband staat Romain Grosjean de pers vrijdagmiddag goedgezind te woord. Ondanks enkele hectische dagen lijkt de Fransman zich goed te voelen. Grosjean vertelt openhartig over zijn crash en de momenten nadien, maar ook zijn toekomst komt aan bod. Maar wat graag wil hij zijn carrière in Abu Dhabi afsluiten. “Omdat ik over de meet wil rijden als ik stop met de Formule 1, omdat ik niet wil dat ‘die’ dag mijn laatste dag in F1 is”, legt hij uit aan onder meer FORMULE 1. “Zelfs al is het achteraan het veld en zal dat dan minder dramatisch zijn, ik wil dat het zo gebeurt.”

Mochten zijn brandwonden en linkervoet toch niet snel genoeg genezen om volgende week opnieuw in te stappen, dan zal Grosjean er alles aan doen om nog een keer in een F1-bolide te rijden. “Het zou een mooi verhaal zijn als ik mijn carrière in Abu Dhabi kan afsluiten. Maar als dat niet lukt… Desnoods bel ik elk team met de vraag of ik een privétest met ze kan doen. Gewoon voor mezelf, al is het maar 15 rondjes rijden.”

Ook over het vervolg van zijn autosportcarrière heeft de Fransman nagedacht. “De afgelopen weken werd er gesproken over IndyCar, maar als je dan denkt aan ovals en de mogelijke ongelukken, ik weet niet of ik mijn familie dat kan aandoen.”

Een beslissing over zijn toekomst is dan ook niet voor meteen. “Ik heb besloten voorlopig geen beslissing te nemen. Vorige week was een contract voor 2021 het hoofddoel, nu zal genieten van het leven mijn hoofddoel zijn. Fietsen, kitesurfen, genieten van tijd met vrouw en kinderen, dat soort dingen”, aldus familieman Grosjean.

