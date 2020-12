In beeld: Grosjean keert weer terug bij team, bedankt medisch team en brandweerlieden

Romain Grosjean heeft zich weer in de paddock getoond nadat hij woensdagochtend uit het ziekenhuis in Bahrein was ontslagen na zijn zeer zware crash tijdens de Grand Prix van Bahrein afgelopen zondag. De Fransman kwam met gips om zijn linkerhand terug bij zijn team, waar hij zijn engineer omhelsde en even later ook het medische team van de Formule 1, de marshals en brandweerlieden bedankte en daarbij ook gesigneerde minihelmen gaf. De terugkeer van Grosjean in de paddock in beeld:

Romain and his race engineer Dom embrace for the first time since Sunday’s incident. #HaasF1 #SakhirGP pic.twitter.com/KRSbsfSWBB

It’s a pretty emotional garage right now as Romain catches up with all of the team ❤️ #HaasF1 #SakhirGP pic.twitter.com/FFze5emb62

And of course the firefighters first on the scene, Joby Mathew and Thaer Ali Taher.

Thank you for your bravery 🙏#HaasF1 pic.twitter.com/ZG92HWygFm

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 3, 2020