Grosjean toont begrip voor regie én kritiek op regie: ‘Dit waren uitzonderlijke beelden’

Romain Grosjean begrijpt dat de regie van de Formule 1 zijn crash herhaaldelijk uitzond zodra duidelijk was dat hij de crash had overleefd. Tegelijkertijd snapt de Fransman de kritiek van onder meer Daniel Ricciardo, die walgde van het herhaaldelijk tonen van de beelden van het ongeluk. “Voor de jongens die nadien terug in de auto moesten kruipen, moet dat zwaar zijn geweest.”

Vrijdagmiddag nam Romain Grosjean uitgebreid de tijd om zijn verhaal van de Bahreinse GP te vertellen aan de pers. Ook de kritiek die onder meer Daniel Ricciardo uitte over de regie kwam ter sprake. Ricciardo deed zondag na de race zijn beklag over de beeldkeuze na Grosjeans crash. “Ik wil mijn walging en teleurstelling uitspreken over hoe de Formule 1 daarmee om is gesprongen vandaag. Het ongeluk is keer op keer herhaald, een totaal gebrek aan respect voor de coureur, zijn familie en onze families”, zei de Australiër daarover.

Lees ook: Grosjean wil koste wat het kost opnieuw in F1-auto rijden: ‘Desnoods bel ik elk team’

Grosjean begrijpt de reactie van Ricciardo, maar toont ook begrip voor het herhaaldelijk uitzenden van de beelden van zijn crash. “Ik kan beide kanten begrijpen”, vertelt Grosjean aan onder meer FORMULE 1. “Voor de coureurs is het zwaar om zo’n beelden te zien. Zelfs nadat hij me uit auto had zien wandelen, geloofde Kevin (Magnussen, red.) niet dat ik in leven zou blijven.”

“Dat coureurs terug in hun auto moet stappen na zo’n incident meermaals te hebben gezien, dat is crazy“, vervolgt Grosjean. “Volgens mij is dit zwaarste crash die ik ooit heb gezien, dus voor de jongens die nadien terug in de auto moesten kruipen, moet dat zwaar zijn geweest.”

Volgens Grosjean koos de Formule 1-regie er misschien wel met de juiste bedoelingen voor om te beelden meermaals te tonen. “Voor de F1 waren dit uitzonderlijke beelden. Misschien was het wel nodig (om de beelden herhaaldelijk uit te zenden, red.) voor de mensen om dit te verwerken, zodat ze me meermaals uit de auto zagen kruipen, zodat ze zeker konden zijn dat het echt was gebeurd”, aldus de Fransman.

Lees ook: Daniel Ricciardo walgt van tv-regie na zwaar ongeluk Grosjean