Daniel Ricciardo walgt van tv-regie na zwaar ongeluk Grosjean

Het is een vuistregel in de Formule 1 na een zwaar ongeluk: zolang er geen herhaling te zien is van het ongeluk, is er geen update over het slachtoffer. Toen Romain Grosjean wonderwel uitstapte, koos de tv-regie voor het herhalen van het ongeluk. Te veel naar de smaak van Daniel Ricciardo.

De Australiër verloor met Renault vandaag veel terrein op de concurrentie in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. McLaren scoorde flink met een vierde en een vijfde plek, Ricciardo en Ocon moesten het doen met een zevende en een negende klassering. Maar daar wilde hij niet over hebben naderhand, hij wilde het hebben over de keuzes van de tv-regie. De race lag een uur stil omdat de vangrail vervangen moest worden na de crash van Grosjean, tijdens het intermezzo werd de crash veelvuldig herhaald.

“Ik wil mijn walging en teleurstelling uitspreken over hoe de Formule 1 daarmee om is gesprongen vandaag. Het ongeluk is keer op keer herhaald, een totaal gebrek aan respect voor de coureur, zijn familie en onze families. Zij zitten allemaal voor de televisie te kijken.”

“Wij wachten daar een uur voordat we weer gaan racen en elke keer als we naar het scherm kijken, zien we die beelden. Een auto in tweeën, een vuurbal. Het kwam op mij over als entertainment, ik vond het echt walgelijk. Dat hadden we ook morgen kunnen kijken, dat hoeft nu niet. Dit is gewoon spelen met onze emoties. Ik zou verrast zijn als andere coureurs daar niet hetzelfde over denken. Ik hoop het wel.”

