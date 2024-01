2024 was het eerste jaar in de geschiedenis van de Formule 1 waarin de grid onveranderd bleef. De kans is echter groot dat dat in 2025 volledig anders zal zijn. Dertien contracten lopen aan het eind van dit jaar af. Hieronder een overzicht van de duur van alle contracten.

Slechts zes coureurs zijn al officieel vastgelegd tot na 2024. Max Verstappen heeft voor zover bekend het langste contract, tot en met 2028. Charles Leclerc en Lando Norris hebben recentelijk nieuwe contracten getekend voor de lange termijn. Hoe lang precies, dat hebben de teams niet bekendgemaakt. Het enige zekere is dat het tot tenminste eind 2026 duurt. Norris komt daarmee op gelijke hoogte met zijn teamgenoot Oscar Piastri, die eerder al een contract tot en met 2026 aangeboden kreeg.

In de loop van vorig jaar tekenden de beide Mercedes-coureurs bij voor twee extra seizoenen. Hun contracten lopen dus eind 2025 af. Vreemde eend in de bijt is in dit geval Lance Stroll. De Canadees heeft een zogeheten ‘rolling contract’, wat betekent dat zijn contract door blijft lopen totdat een van beide partijen besluit te stoppen. Aangezien zijn vader de eigenaar van het team is, zal dat voorlopig nog niet aan de orde zijn.

Dat laat dertien coureurs over die na dit jaar zonder stoeltje zitten. Met een nieuwe generatie veelbelovende talenten die aan de deur van de Formule 1 kloppen, en een flink aantal coureurs dat beter presteerde dan hun auto zou doen vermoeden, ziet het er naar uit dat de grid aardig opgeschud zal worden in de aanloop naar 2025.

De contracten

Coureur Einde contract Max Verstappen 2028 Charles Leclerc Minstens eind 2026 Lando Norris Minstens eind 2026 Oscar Piastri 2026 Lewis Hamilton 2025 George Russell 2025 Alexander Albon 2024 Fernando Alonso 2024 Valtteri Bottas 2024 Pierre Gasly 2024 Nico Hülkenberg 2024 Kevin Magnussen 2024 Esteban Ocon 2024 Sergio Pérez 2024 Daniel Ricciardo 2024 Carlos Sainz 2024 Logan Sargeant 2024 Yuki Tsunoda 2024 Guanyu Zhou 2024 Lance Stroll Onbepaalde tijd