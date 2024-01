Christian Horner heeft het volste vertrouwen in Sergio Pérez komend seizoen. Of dat zich ook gaat vertalen naar de jaren daarna, dat is volgens Horner nog onzeker. De komende tijd moet Pérez zichzelf gaan bewijzen voor de toekomst, zo verklaart de teambaas.

Sergio Pérez sloot 2023 als tweede af in het kampioenschap. Dat klinkt positief, maar die positie maskeert wel dat de Mexicaan een moeizame periode meemaakte halverwege het seizoen. Het touwtrekken achter Red Bull zorgde ervoor dat Pérez iets meer speelruimte had. Als bijvoorbeeld alleen de tweede helft van het seizoen zou tellen, dan zou Lando Norris tweede staan. Vooral kwalificatie bleek een moeizaam iets: Pérez kwam slechts in dertien van de raceweekenden in Q3 terecht.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Desondanks blijft Pérez ook komend seizoen nog de teamgenoot van Max Verstappen. Toch zal de Mexicaan niet heel gerust achter het stuur zitten. Binnen de Red Bull-gelederen wachten Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson op hun kans in de dominante auto. Daarnaast heeft Helmut Marko in de loop van het seizoen verschillende coureurs genoemd die volgens hem goede vervangers van Pérez zouden zijn, bijvoorbeeld Lando Norris en Fernando Alonso.

Teambaas Christian Horner staat voorlopig nog achter Pérez. “Het is zijn stoeltje”, vertelt Horner aan PlanetF1. “Hij zit in die auto omdat wij op dit moment geloven dat hij de juiste coureur is. De komende negen maanden is het aan hem om ervoor te zorgen dat we dat in 2025 ook nog vinden. We hebben natuurlijk een heel aantal getalenteerde coureurs. Daniel, Yuki, Liam. De tijd zal het leren.”

Het is niet ongebruikelijk dat Red Bull en zusterteam AlphaTauri tijdens het seizoen schuiven met de coureurs. Verstappen kwam in 2016 na een paar races pas bij Red Bull. Pierre Gasly en Alexander Albon wisselden halverwege 2019 van zitje. Afgelopen jaar nog moest Nyck de Vries na tien races het veld ruimen voor Daniel Ricciardo.

Het risico is volgens Horner dat komende seizoen de concurrentie in is gelopen op Red Bull. “Het is noodzakelijk dat de twee coureurs zo dicht mogelijk bij elkaar zitten”, legt hij uit. “We moeten het maximale doen om onze twee titels te verdedigen. De gesprekken die ik deze winter heb gevoerd met Pérez waren erg positief. Hij weet wat hij moet doen, daarvoor zit hij al lang genoeg in deze sport. Dus ik denk dat hij op volle kracht voor de dag komt.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024