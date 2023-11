Daniel Ricciardo vindt dat AlphaTauri niet langer meer het juniorenteam van Red Bull is. Volgens hem heeft het team bewezen op eigen voeten te kunnen staan. De Australiër gaat zich nu klaarmaken om dat volgend jaar nog meer te tonen.

AlphaTauri deed dit jaar iets wat het nog nooit eerder heeft gedaan: het zette een ervaren coureur in de auto. Normaal gesproken zijn zitjes bij AlphaTauri gereserveerd voor de jonge, veelbelovende talenten uit het opleidingstraject van Red Bull. Maar toen het team af wilde van de teleurstellende Nyck de Vries, werd die plek niet gegeven aan een van de vele Red Bull-junioren. In plaats daarvan kreeg de 34-jarige Daniel Ricciardo het zitje.

Ricciardo begon vol goede moed bij zijn nieuwe team, maar het was van korte duur. Door een gebroken botje in zijn hand was Ricciardo lange tijd niet inzetbaar. Uiteindelijk reed de Australiër maar zeven races dit seizoen.

“Normaal gesproken ben ik er op dit moment van het jaar helemaal klaar mee”, vertelt Ricciardo aan Speecafe. “Dan kan ik alleen maar denken aan naar huis gaan, naar Australië. Dit keer gebruik ik de extra energie die ik heb, en anderen niet, om vroeg aan mijn voorseizoen te beginnen. Hopelijk bouw ik een beetje voorsprong op iedereen en kom ik volgend jaar swingend uit de startblokken.”

Vooruitgang

Hoewel de AlphaTauri bijzonder slecht was in het eerste deel van het seizoen, maakte het team een flinke sprong vooruit. Richting het einde van het jaar bevonden Ricciardo en Yuki Tsunoda zich regelmatig in de punten. Op sommige momenten konden ze zelfs het gevecht aangaan met Mercedes en Ferrari.

“Er zijn zeker een aantal dingen die we in de auto hebben gevonden naarmate het seizoen vorderde,” vervolgt Ricciardo. “Ik heb het gevoel dat alles wat ik aan het team heb teruggekoppeld, door hen is opgepakt. Ze hebben in ieder geval hun best gedaan om het te laten gebeuren of te laten werken. Meer kan ik op dit moment niet vragen. Ik heb het gevoel dat dit geen juniorteam meer is. Met veel van onze plannen voor volgend jaar kunnen we dat hopelijk bewijzen op de baan en meer punten pakken zoals we de afgelopen races hebben gedaan.”

