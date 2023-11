Het seizoen is misschien voorbij, maar dat betekent niet dat de Formule 1 ook al klaar is. In Abu Dhabi vindt vandaag de zogeheten ‘young driver test’ plaats. Alle teams geven een rookie uit hun gelederen de kans om kennis te maken met een Formule 1-auto, naast een van de vaste coureurs die een bandentest voor Pirelli uitvoert. Hieronder een overzicht van wie er allemaal rijden op dinsdag.

Red Bull

Young driver: Jake Dennis

Bandentest: Sergio Pérez

Wereldkampioen Max Verstappen mag een dagje vrij nemen. In plaats daarvan stapt een andere wereldkampioen in zijn auto: Jake Dennis, regerend kampioen in de Formule E. Dennis won in juli zijn eerste titel in de Formule E door in de twee races in Londen beide keren een podium te behalen. Dennis is al lange tijd verbonden aan Red Bull als test- en simulatorcoureur. Voor volgend jaar ligt de Brit al vast in de Formule E bij het team van Andretti. Recentelijk gaf Dennis aan dat hij, in tegenstelling tot veel van zijn collega’s, geen behoefte heeft aan een plek in de Formule 1.

Mercedes

Young driver: Frederik Vesti

Bandentest: George Russell

Bij Mercedes stapt Formule 2-coureur Frederik Vesti in de auto. Vesti deed dit jaar een serieuze gooi naar de titel in de competitie en wist het tot het laatste moment spannend te houden. Uiteindelijk eindigde hij als tweede, maar het was voldoende om zijn waarde te bewijzen aan Mercedes. De Deen is inmiddels al drie jaar lang onderdeel van het Mercedes Junior Team en zal dat volgend jaar ook nog zijn.

Een uitgebreid interview met Frederik Vesti over zijn pogingen om in de Formule 1 te komen en wat het betekent om deel uit te maken van het Mercedes Junior Team komt binnenkort op onze website in de rubriek ‘De wachtkamer van de Formule 1’.

Ferrari

Young driver: Robert Shwartzman

Bandentest: Carlos Sainz en Charles Leclerc

Voor Ferrari komt test- en reservecoureur Robert Shwartzman in actie. De Russisch-Israëlische coureur is al sinds 2017 aan Ferrari verbonden en is al enkele jaren testcoureur voor de Italiaanse renstal. Zijn beste resultaat behaalde Shwartzman in 2021, toen hij tweede werd in de Formule 2. Tegenwoordig rijdt hij in de GT World Challenge Endurance Cup met Ferrari. Voor de bandentest mogen beide vaste coureurs hun vakantie nog even uitstellen. Carlos Sainz en Charles Leclerc gaan allebei nog een keer de baan op.

Aston Martin

Young driver: Felipe Drugovich

Bandentest: Fernando Alonso en Lance Stroll

Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich kruipt achter het stuur voor de young driver test. De Formule 2-kampioen van 2022 staat inmiddels al een jaar aan de zijlijn bij Aston Martin in de hoop een zitje te krijgen in de Formule 1. Drugovich viel eerder al in voor Stroll in de testdagen voorafgaand aan het seizoen toen de Canadees zijn polsen had gebroken bij een fietsongeluk.

Vaste coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll komen allebei in actie voor de bandentest. Voor Alonso markeert het exact een jaar sinds hij voor het eerst in een Aston Martin zat. Vorig jaar stapte hij namelijk meteen in de auto van Aston Martin voor de testdag in Abu Dhabi na zijn spraakmakende vertrek bij Alpine.

McLaren

Young driver: Pato O’Ward

Bandentest: Oscar Piastri

IndyCar-coureur Pato O’Ward rijdt tijdens de test voor McLaren, het team waar hij ook voor rijdt in de Amerikaanse competitie. O’Ward werd eerder aangekondigd als de vaste reservecoureur van McLaren F1-team in 2024. De Mexicaan heeft er inmiddels vijf seizoenen in IndyCar opzitten, met als beste resultaat een derde plek in het kampioenschap. Het is bekend dat hij al langere tijd aast op een plek in de Formule 1, al zitten de regels voor de superlicentie hem daarbij in de weg.

Alpine

Young driver: Jack Doohan

Bandentest: Esteban Ocon

Alpine gaat reservecoureur Jack Doohan inzetten. De Australiër nam vorig jaar de rol van reservecoureur over na de soapserie rondom Oscar Piastri. Dit jaar eindigde Doohan als derde in de Formule 2 na een sterke laatste race. Hij verscheen eerder dit weekend al in de klederdracht van Alpine toen hij de eerste vrije training namens het team reed.

Williams

Young driver: Zak O’Sullivan en Franco Colapinto

Bandentest: Logan Sargeant en Alexander Albon

Formule 3-coureurs Zak O’Sullivan en Franco Colapinto kruipen in Abu Dhabi achter het stuur van de Williams. Beide coureurs promoveren volgend jaar naar de Formule 2 na een sterk resultaat in F3 dit jaar (Colapinto vierde, O’Sullivan tweede). Het betekent dat Williams volgend jaar weer twee junior-coureurs in de competitie heeft na een jaartje niemand daar te hebben. O’Sullivan liet zijn gezicht afgelopen weekend al zien in de Formule 1, toen hij de eerste vrije training in Abu Dhabi reed voor Williams.

Alfa Romeo

Coureur(s): Theo Pourchaire

Bandentest: Zhou Guanyu

Kersverse Formule 2-kampioen Theo Pourchaire komt in actie voor Alfa Romeo. Pourchaire is al jaren verbonden aan het opleidingstraject van Sauber (de organisatie achter Alfa Romeo) en wordt gezien als een van de grootste talenten in de juniorenklassen. De afgelopen twee seizoenen werd hij afgetroefd door Piastri en Drugovich, maar dit jaar veroverde hij dan eindelijk de titel. Eerder dit jaar werd de Fransman zelfs nog gezien als een mogelijke vervanger van Zhou Guanyu, voordat Alfa Romeo het contract van de Chinees met een jaar verlengde. Volgend jaar rijdt Pourchaire in de Japanse Super Formula naast zijn verplichtingen als reservecoureur bij Alfa Romeo.

Haas

Young driver: Oliver Bearman

Bandentest: Pietro Fittipaldi

Ferrari Junior-coureur Oliver Bearman zal plaatsnemen in een Haas. De Formule 2-coureur wordt gezien als een van de grote talenten binnen het junioren traject op weg naar de Formule 1. In 2021 won hij de titel in zowel de Duitse als de Italiaanse Formule 4-kampioenschappen. In zijn debuutjaar in de Formule 3 eindigde hij als derde, slechts zeven punten achter de kampioen. Dit seizoen liet hij opnieuw een sterke prestatie zien tijdens zijn eerste jaar in de Formule 2, met vier overwinningen, twee pole positions en nog een extra podiumplek.

Opvallend genoeg zet Haas niet een van de vaste coureurs in voor de bandentest. In plaats daarvan neemt reservecoureur Pietro Fittipaldi de test voor zijn rekening. De Braziliaan – kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi – is al sinds 2019 reservecoureur voor het team. In 2020 reed hij al twee races voor Haas na de afschuwelijke crash van Romain Grosjean. Na het abrupte ontslag van Nikita Mazepin was Fittipaldi een sterke kandidaat voor een vaste plek bij Haas, voordat het team uiteindelijk toch koos voor Kevin Magnussen.

AlphaTauri

Young driver: Ayumu Iwasa

Bandentest: Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda

AlphaTauri zet Formule 2-coureur Ayumu Iwasa in de auto. Iwasa had dit jaar een sterk seizoen in de Formule 2 en was tot de laatste race nog titelkandidaat. Uiteindelijk zakte hij terug naar de vierde plek in de competitie, maar wel met drie overwinningen en drie podiums op zijn naam. De Japanner gaat volgend jaar naar de Super Formula, waar hij de plek van mede Red Bull Junior Liam Lawson overneemt.

Een uitgebreid interview met Ayumu Iwasa over zijn pogingen om in de Formule 1 te komen en wat het betekent om deel uit te maken van het Red Bull Junior Team komt binnenkort op onze website in de rubriek ‘De wachtkamer van de Formule 1’.

Lees hier alles terug over de Grand Prix van Abu Dhabi, de slotrace van het seizoen

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten