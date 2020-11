Door de lens van Peter: ‘Ben met lood in de schoenen naar crash Grosjean gegaan’

FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond stond bij de start van de Grand Prix van Bahrein in bocht één, en zag tot zijn schrik niet al te ver in de verte een vuurbal opstijgen bij bocht vier, waar Romain Grosjean zijn horrorcrash had. “Ik wilde er eigenlijk niet naartoe. Ik was bang iets vreselijks aan te treffen.”

Video: Grosjean ongedeerd na horrorcrash in openingsronde GP Bahrein

Maar ja, zo verklaart Van Egmond waarom hij toch naar bocht vier trok: “Je bent toch fotograaf.”

Dat de schrik er goed in zat, laat zich raden. “Want ik had vlak daarvoor dus die stofwolk zien opstijgen, direct gevolgd door een harde klap en brand. Ik kreeg toen meteen een naar gevoel.”

“Ik ben er dus met lood in de schoenen naartoe gelopen”, erkent Van Egmond. Bij aankomst op de crash site kon hij tot zijn genoegen een zucht van verlichting slaken. “Want ik zag Grosjean daar toen voorbij strompelen.”

De Fransman was uit de auto, en er naar omstandigheden genadig vanaf gekomen. “Ik kon mijn ogen echt niet geloven. Als je dat wrak zag… Voor hetzelfde geld, had hij er nog in gezeten…”

Lees ook: Alan van der Merwe, bestuurder van Medical Car: ‘Was misschien een seconde, voelde als een eeuwigheid’