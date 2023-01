Romain Grosjean is blij voor oud-teamgenoot Kevin Magnussen, die dit seizoen terugkeerde bij Haas F1 en daar goede resultaten behaalde. Dat laat, zo stelt Grosjean, bovendien zien dat het ‘niet aan de coureurs lag toen het jarenlang niet zo goed ging’ met Haas.

Grosjean en Magnussen waren van 2017 tot en met 2020 teamgenoten bij Haas F1. Zij zagen het Amerikaanse team van sterke middenveldteam tot achterhoedeteam afglijden, met het seizoen 2020 als dieptepunt. Haas besloot toen afscheid te nemen van beide coureurs en het op twee rookies te gokken: Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

Door de sancties tegen Rusland moest Mazepin zijn zitje vaarwel zeggen en kreeg Magnussen weer de kans om zich in de Formule 1 te bewijzen. “Dat zag ik echt niet aankomen”, zegt Grosjean in Any Driven Monday van Sky Sports. De Fransman, die zelf nog in de IndyCar rijdt en daarnaast aan de slag gaat voor Lamborghini, had verwacht dat Magnussen ook naar de IndyCar zou komen en niet terug zou keren in de Formule 1.

Lees ook: Verstappen en Red Bull voor Grosjean de favorieten voor titel in 2023

“Twee weken voor zijn terugkeer testte Kevin nog een IndyCar op Sebring”, herinnert Grosjean zich. “Ik was er toen ook en we hebben een praatje gemaakt. Hij vertelde me hoe graag hij in de IndyCar wilde racen en dat hij het racen in de eenzitters zo miste. Hij zei dat IMSA geweldig was, maar de eenzitters zijn heel anders. Kort daarna zat hij weer in de Haas.”

Daar kon Magnussen ‘meteen laten zien waartoe hij nog in staat was’, stelt Grosjean. Wel merkte hij dat er niet veel veranderd was aan Haas F1. “De auto was sterk in het eerste deel van het seizoen, maar toen kwam er een herhaling van voorgaande jaren: Haas zakte af naarmate het seizoen vorderde. Ik hoop dat ze dat op een dag kunnen veranderen en een hogere ontwikkelingsgraad kunnen aanhouden.”

Lees ook: Grosjean verbaasd door keuze Haas: ‘Geen echte reden voor’

Grosjean is blij dat Magnussen bij Haas zijn waarde weer heeft laten zien. “Zijn goede resultaten tonen ook aan dat het niet aan de coureurs lag toen het jarenlang niet zo goed ging bij Haas”, verdedigt hij zichzelf en Magnussen. “Het is moeilijk voor mensen om een coureur goed te beoordelen als hij geen competitieve auto heeft. Ik weet hoezeer Kevin van zijn tweede carrière geniet en ik hoop dat hij ook in 2023 kan laten zien wat een geweldige coureur hij is”, besluit Grosjean.