Als Romain Grosjean aan het roer van Haas F1 stond, dan had hij Mick Schumacher niet de deur gewezen. Volgens de oud-Formule 1-coureur is er ‘geen echte reden’ om Schumacher door Nico Hülkenberg te vervangen.

Haas F1 overwoog Schumacher, die bezig was aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, voor het zitje voor 2023, maar ook Nico Hülkenberg kwam in beeld. Het Amerikaanse team wist dat Schumacher nog de tijd nodig had om te groeien, maar die tijd was er volgens teambaas Günther Steiner niet meer. De renstal klopte daarom aan bij de 35-jarige Hülkenberg vanwege zijn ervaring.

Het nieuws kwam pas vlak voor de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi, waardoor er voor Schumacher nog maar weinig tijd was om met een ander plan voor 2023 te komen. Als oud-Formule 1-coureur Romain Grosjean aan het roer had gestaan van Haas, dan had Schumacher zich geen zorgen hoeven maken.

Lees ook: Magnussen rekent op comeback Schumacher: ‘Hij verdient het’

“Ik denk dat ik persoonlijk die keuze niet had gemaakt”, zegt Grosjean in een video. “Mick was goed bezig in de laatste races en er was geen echte reden om er wat aan te veranderen.”

“Maar het team wilde een andere coureur. Ze hebben Nico Hülkenberg dus opgebeld. Nico heeft in het verleden laten zien dat hij geweldige snelheid heeft. In 2007 waren we teamgenoten in de Formule 3 en namen het in 2009 tegen elkaar op in de GP2. Hij is een zeer getalenteerde coureur, dus laten we zien wat hij bij Haas kan doen. Maar nogmaals: die keuze zou ik niet hebben gemaakt.”