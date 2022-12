Mick Schumacher nam na de Grand Prix van Abu Dhabi voorlopig afscheid van de Formule 1, maar Kevin Magnussen is ervan overtuigd dat de Duitser in de toekomst terug zal keren op de grid. Hij ziet zichzelf als het voorbeeld dat een comeback mogelijk is en dat je ‘nooit nooit’ moet zeggen.

Bij Haas ging de keuze voor 2023 lange tijd tussen Mick Schumacher en Nico Hülkenberg. Het Amerikaanse team zag de potentie in Schumacher, maar merkte ook dat hij er meer tijd voor nodig had om die potentie te realiseren. Daar was echter geen tijd meer voor, stelde teambaas Günther Steiner, en Haas ging daarom voor de ervaren Hülkenberg.

Kevin Magnussen had al een meerjarig contract op zak maar ziet Schumacher al na één seizoen samen vertrekken. “Voor Schumacher is het triest, voor Hülkenberg is het spannend”, zegt Magnussen. “Ik mag Mick en we werkten goed samen. Ik denk dat hij het per saldo goed heeft gedaan”, oordeelt de Deen.

Magnussen, die zelf na 2014 en 2020 tijdelijk afscheid moest nemen van de Formule 1, weet hoe het is om een comeback in de Formule 1 te maken. De Deen ziet zichzelf én Hülkenberg daarom als een goed voorbeeld voor Schumacher.

“Mick moet fit en positief blijven”, geeft Magnussen als advies mee. “Ik ben ervan overtuigd dat we een comeback van Schumacher zullen zien. Dus toen ik hem adviseerde om bij de les te blijven, sprak ik uit eigen ervaring omdat ik twee keer een terugkeer naar de Formule 1 voor elkaar heb gekregen. In deze sport moet je nooit nooit zeggen. En vanuit mijn oogpunt verdient Mick een plaats op de grid”, besluit de Haas-coureur.