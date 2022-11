Mick Schumacher heeft zijn vizier gericht op een terugkeer in de Formule 1 in 2024. De Duitser bereidt zich echter ook al voor op een eventuele invalbeurt in 2023: “Ik weet dat ik met veel teams in gesprek kan gaan.”

Schumacher kreeg in de laatste raceweek van het jaar van Haas te horen dat er voor hem in 2023 geen plek is. Hij moet zijn zitje afstaan aan zijn 35-jarige landgenoot, Nico Hülkenberg, en staat in 2023 langs de zijlijn. De Duitser heeft zijn vizier al gericht op ‘een comeback in 2024, zo niet al in 2023’.

Schumacher is van plan om in de winter een normaal trainingsschema te volgen, ’ter voorbereiding’ om te racen, mocht hij moeten invallen. Hij geeft toe ‘niet het gevoel te hebben’ dat hij op poleposition staat om in te vallen, maar hij heeft vertrouwen in zijn snelheid en ‘weet dat veel mensen in de paddock blij zijn met mijn ontwikkeling’. “Ik weet dus zeker dat ik met veel teams in gesprek kan gaan”, aldus Schumacher.

Voorlopig heeft Schumacher zijn toekomstplannen niet gedeeld, maar een reserverol bij Mercedes is een van de opties. “Ik bekijk alle opties en Mercedes is daar één van”, geeft Schumacher aan. Mercedes-teambaas Toto Wolff zette de deur voor een reserverol voor Schumacher open. “We hebben een lange band met de Schumacher-familie”, zei de Oostenrijker in Abu Dhabi. “Mick is verder een hele intelligente, welgemanierde jongeman die erg succesvol is geweest in de opstapklassen.”

Schumacher ziet ‘geen reden’ om niet in de voetstappen van vader Michael te treden en ‘net als hem van Ferrari naar Mercedes’ te gaan. “Maar ik heb nu de tijd, dus ik zal alle opties bekijken en dan neem ik hopelijk de juiste beslissing. Het is absoluut mooi om te horen wat Mercedes en Toto over mij zeggen”, besluit de Formule 2- en Formule 3-kampioen.