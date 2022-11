Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de deur wijd open gezet voor Mick Schumacher. De Duitser lijkt op de nominatie te staan voor een rol als reservecoureur bij de Duits-Engelse formatie.

Dat is natuurlijk goed nieuws voor Schumacher, nadat eerder deze week bekend werd gemaakt dat zijn Haas-avontuur na twee seizoenen geen vervolg krijgt. Schumacher werd ook al eerder in verband gebracht met een rol aan de zijlijn en achter de schermen bij het Formule 1-team van Mercedes.

“We hebben een lange band met de Schumacher-familie”, haalt Wolff aan. “Zijn vader Michael reed voor ons, net als zijn oom Ralf in de DTM. Mick is verder een hele intelligente, welgemanierde jongeman die erg succesvol is geweest in de opstapklassen”, zegt hij over de Formule 3- en Formule 2-kampioen.

In de Formule 1 is het er niet helemaal uitgekomen bij de 23-jarige Schumacher. Niet geholpen, wellicht, door het feit dat hij voor het kleine Haas reed. In 2021 gaf hem dat geen goede wagen. Het 2022-model was stukken beter, maar Schumacher worstelde tegenover teamgenoot Kevin Magnussen.

Daarnaast crashte Schumacher te veel en waren er te veel weekends waarin de Duitser niet kon imponeren. Dit ondanks een solide run halverwege het seizoen. Het potentieel is er wel, oordeelde Haas-baas Günther Steiner, maar het duurt te lang om dat eruit te halen. En Haas heeft die tijd niet.

Schumacher wordt in 2023 dus vervangen door zijn twaalf jaar oudere landgenoot Nico Hülkenberg, maar Mercedes gooit hem nu waarschijnlijk een reddingsboei toe in de vorm van een reserverol. Al is er nog niks rond, stelt Wolff met klem.

“Ik denk dat Mick goed bij ons zou passen. Ik denk dat we goed voor hem kunnen zorgen. Anderzijds is er nog niks getekend en zijn we ook niet dicht bij een overeenkomst.” Officieel is Schumacher overigens nog Ferrari-junior, al wordt hij na dit jaar vermoedelijk uit het Ferrari-programma gezet.

