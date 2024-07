Alpine zou een onderzoek hebben gestart naar alternatieve toepassingen voor de motorenfabriek in Viry, Frankrijk. De fabriek is nu nog verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Renault-motoren die de bolides van de Fransen aandrijven. Met deze ontwikkeling lijkt het steeds aannemelijker dat Alpine vanaf 2025 met Mercedes-krachtbronnen gaat racen en de status van fabrieksteam verliest.

LEES OOK: Gasly beklaagt zich over Alpine na nieuwe uitvalbeurt: ‘Geven onszelf geen kans’

Er gaan al langer geruchten dat Alpine werkt aan een samenwerking met Mercedes. Moederbedrijf Renault zou twijfelen aan de waarde van een eigen motorenfabriek, waarop het Formule 1-team is gaan lobbyen bij andere fabrikanten. Op aandringen van adviseur Flavio Briatore zijn de krachtbronnen van Mercedes favoriet. De Duitsers verliezen per 2026 klantenteam Aston Martin – dat tegen die tijd een exclusieve deal aangaat met Honda – en staan open voor een nieuwe partnership met het team uit Enstone.

LEES OOK: Mercedes staat open voor motordeal met Alpine: ‘Kunnen we veel van leren’

Motorreglementen

Naar verluidt heeft Alpine inmiddels een onderzoek gestart naar andere toepassingen voor de Renault-fabriek in Viry. Het doel is om te kijken welke andere werkzaamheden het personeel in de toekomst zou kunnen uitvoeren. Als Alpine daadwerkelijk gaat samenwerken met Mercedes, wil het voorkomen dat de vestiging leeg komt te staan.

Met het toetreden van Ford en Audi in 2026 lijkt het plan van de Formule 1 om meer fabrikanten aan te trekken te werken. De nieuwe motorreglementen bieden klaarblijkelijk een interessant proefterrein. Echter, het verdwijnen van een belangrijke naam als Renault zou juist een groot verlies zijn voor de sport. De Franse autogigant is al sinds 1977 verbonden aan de koningsklasse.

Lees hier alles over de aankomende GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)