Volgens Toto Wolff staat Mercedes open voor een motordeal met Alpine. De Franse renstal flirt al een tijdje met het idee om een klantenteam te worden van de Duitsers. Renault – dat van oudsher de motoren levert voor het team uit Enstone – twijfelt immers om uit de sport te stappen. Waar Aston Martin vanaf 2026 gaat samenwerken met Honda, ziet Mercedes kans om de Britten te vervangen met Alpine.

LEES OOK: Toto Wolff over Alpine-test van Mick Schumacher: ‘Heeft zich bewezen’

“Het is heel ingewikkeld”, zei Wolff tijdens het raceweekend in Silverstone. “Maar op zich staan we er voor open om Aston Martin te vervangen met een ander team”, doelde hij op een motordeal met Alpine. “Daar kunnen we alleen maar veel van leren.” Mercedes is nu nog hofleverancier binnen de Formule 1 – maar liefst vier teams maken gebruik van een aandrijving van de Duitsers. Met ingang van de nieuwe reglementen van 2026 komt daar verandering in. Aston Martin gaat dan gebruik maken van de kunsten van Honda.

Bij Mercedes komt er zo een plekje vrij voor een nieuwe afnemer – Alpine, en met name adviseur Flavio Briatore, zou wel interesse hebben in een samenwerking. Ook Toto Wolff ziet een nieuwe motordeal wel zitten. “Onze organisatie zit zo in elkaar dat we alleen maar profiteren van de klantenteams”, legde hij uit. “Hoe meer motoren er in omloop zijn, hoe beter onze ontwikkeling wordt.”

Wolff wil echter nog niet te hoog van de toren blazen. “Er zijn alleen wat verkennende gesprekken gevoerd”, aldus de Oostenrijker. “Het is aan Alpine om een beslissing te maken. Pas als zij weten waar ze aan toe zijn, kunnen we een deal opstellen. Maar wij staan er in ieder geval voor open.” Een samenwerking tussen Alpine en Mercedes kan ook nadelig zijn. Zo zou McLaren – al enkele jaren een klant van de silver arrows – Red Bull hebben benadert voor een motordeal. Naar verluidt hebben ze in Woking weinig vertrouwen in een deal tussen Alpine en Mercedes.

LEES OOK: Van laster naar samenwerking? ‘McLaren klopt aan bij Red Bull voor motordeal’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)