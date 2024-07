Toto Wolff was erg positief over de tests die Mick Schumacher onlangs afrondde met Alpine. De jonge Duitsers kroop begin juli achter het stuur van de A522 voor een aantal oefenrondjes over Circuit Paul Ricard. Schumacher hoopt in 2025 een rentree te maken in de Formule 1 door Esteban Ocon te vervangen bij Alpine. De Franse renstal heeft echter een ‘lange lijst’ met kandidaten.

LEES OOK: Gasly spreekt wensenlijstje voor toekomstig teamgenoot uit: ‘Zou hem graag naast me hebben’

Toto Wolff ving Mick Schumacher op toen deze na 2022 ontslagen werd bij Haas. Zodoende kwam ‘het zoontje van’ na twee matige seizoenen met de Amerikanen bij Mercedes terecht. In Brackley werd hij een testcoureur en werkte hij veel samen met Wolff. Dit jaar komt hij echter namens Alpine in actie in het enduranceracen.

Sinds Alpine bekendmaakte dat het in 2025 niet verdergaat met Esteban Ocon, hoopt Schumacher op een Formule 1-contract met het team uit Enstone. Begin juli kreeg hij de kans om zich te bewijzen tegenover testcoureur Jack Doohan, die ook aanspraak maakt op een plekje op de grid. De twee werden uitgenodigd voor een testdag op Circuit Paul Ricard. Volgens Toto Wolff is de test uitstekend verlopen.

“Van wat ik heb gehoord van Alpine, was het een supertest”, zei Wolff tegen de Duitse tak van Sky Sports. “Schumacher heeft zich blijkbaar echt bewezen. Ik ben heel blij dat te horen. Ze zijn echt heel erg tevreden bij Alpine, maar om eerlijk te zijn had ik niets anders verwacht.” Toch is een rentree voor de 25-jarige coureur nog geen zekerheid. Alpine-teambaas Bruno Famin zei tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië dat het team ‘een lange lijst’ aan opties heeft. “Doohan en Schumacher maken zeker kans, maar we hebben inmiddels meer dan drie opties”, aldus de Fransman.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)