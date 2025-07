Zien we Mick Schumacher dan toch nog terugkeren in de Formule 1? De kans is aanwezig, want de Duitse coureur bevestigt dat er ‘zeer positieve’ gesprekken gaande zijn met het team van Cadillac. Schumacher hoopt al sinds zijn ontslag bij Haas in de koningsklasse terug te keren, maar is voor Cadillac niet de enige kandidaat voor de twee gewilde stoeltjes.

Mick Schumacher reed tussen 2021 en 2022 twee seizoenen lang in de Formule 1 als coureur van Haas, totdat het Amerikaanse team besloot de Duitser te vervangen door landgenoot Nico Hülkenberg. De coureur kon vervolgens aan de slag als reservecoureur bij Mercedes, maar het was voor de jonge Schumacher niet genoeg. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher droomt er nog steeds van om in de Formule 1 terug te keren. Het lijkt erop dat de Duitse coureur weer een stapje dichterbij is om die droom in vervulling te laten gaan.

Schumacher praat met Cadillac

Schumacher bevestigt namelijk dat hij in gesprek is met Cadillac over een eventuele samenwerking. “Ja, natuurlijk zijn de gesprekken gaande”, vertelt de voormalig Haas-coureur aan Motorsport.com. “De communicatie is zeer positief geweest. Het is een groot project en er is een fantastische hoeveelheid mensen die ze er al voor hebben aangetrokken. Het is iets waar ik me vereerd door voel om deel van uit te maken, in onderhandeling, en het is een mooie positie om in te verkeren.”

Ook Cadillac zelf beaamt dat het met Schumacher praat, maar volgens Cadillac-teambaas Graeme Lowdon is de Duitse coureur niet de enige kandidaat voor een stoeltje. “Er zijn meerdere extreem getalenteerde coureurs beschikbaar en we willen natuurlijk de beste combinatie”, vertelde Lowdon in de High Performance-podcast. Zo staan Valtteri Bottas en Sergio Pérez ook op het kandidatenlijstje van het Amerikaanse team. Oud-F1-coureur Nigel Mansell gaf al aan de Mexicaan een tweede kans in de Formule 1 te gunnen via Cadillac.

