Sergio Pérez heeft gereageerd op de uitspraken van Cadillac-topadviseur Mario Andretti, die stelde dat zowel hij als teamgenoot Valtteri Bottas ‘roestig’ zou zijn na een jaar buiten de Formule 1. Beide coureurs waren in 2025 niet actief na hun vertrek bij respectievelijk Red Bull en Sauber, maar keerden dit jaar terug bij het nieuwe Cadillac-team. Volgens Pérez verkeerde hij kort na zijn rentree alweer in topvorm.

Andretti plaatste tijdens een recent podcastoptreden zijn vraagtekens bij de huidige vorm van Pérez en Bottas. “Eerlijk gezegd denk ik dat ze allebei een beetje roestig zijn”, aldus de oud-wereldkampioen. “Ze hebben allebei minstens één seizoen niet in de cockpit gezeten. Met het nieuwe pakket en alles wat daarbij komt kijken, zijn ze nog wat voorzichtig. Ze willen vooral meedoen en het team niet onnodig met extra werk opzadelen.”

Geen vlekkeloze start

Pérez kon zich echter totaal niet vinden in die lezing en stelde dat hij na zijn comeback direct weer op niveau zat. “Ik denk dat ik, wat mijn prestaties betreft, best tevreden mag zijn”, zei de Mexicaan tegenover de pers in Japan. “Na mijn terugkeer zat ik binnen een paar dagen weer op tempo en ik denk dat ik qua rijden in topvorm ben.” Wel erkent Pérez dat zijn seizoen tot nu toe allesbehalve vlekkeloos is verlopen. In meerdere sessies liep hij schade op, onder meer door een onderlinge botsing met Bottas in Shanghai.

LEES OOK: Andretti ambitieus: ‘Cadillac moet aan het einde van het seizoen voor punten strijden’

Toch blijft Pérez positief over zijn eigen prestaties en wijst hij vooral naar de omstandigheden. “Eerlijk gezegd denk ik dat we op een zeer hoog niveau hebben gepresteerd. Vooral mijn weekend in Melbourne vond ik erg sterk. Mijn eerste kwalificatie was ook prima. In de race hadden we echter met heel andere scenario’s te maken. We liepen veel schade op, dus het was zeker niet makkelijk.” Over China voegde hij toe: “Shanghai was geen eenvoudig weekend en ik heb veel schade opgelopen tijdens de race. Daardoor heb ik, laten we zeggen, geen volledig weekend kunnen afwerken.”

Lees hier alles over de GP Japan

