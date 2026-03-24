Cadillac-topadviseur Mario Andretti is vooralsnog positief over de resultaten van de nieuwe Amerikaanse renstal, maar heeft tegelijkertijd duidelijke verwachtingen van coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas. Tijdens de afgelopen GP van China haalden beiden voor het eerst de eindstreep; een belangrijke verbetering ten opzichte van de openingsrace in Melbourne, maar Andretti verwacht dat ze later dit seizoen ook in de punten zullen eindigen.

In de Drive to Wynn-podcast blikte Andretti terug op de eerste twee Grands Prix in Australië en China. Bottas viel in de openingsrace nog uit door een benzinelek, maar in China haalde zowel hij als teamgenoot Pérez de finish. Een dertiende en een vijftiende plaats zijn bemoedigend voor een beginnende renstal, al profiteerde Cadillac ook van liefst zeven uitvalbeurten. “We hebben de eerste Grands Prix achter de rug en de tweede race in China was zeker een stap vooruit”, merkte Andretti op. “Het was belangrijk dat beide auto’s de finish haalden.”

“Er was ook vooruitgang in de kwalificatie”, verzekerde de oud-kampioen. “Waar we voorheen ongeveer vier seconden achter lagen, zitten we nu op zo’n twee seconden. Dat is nog steeds een groot verschil, maar het is wel duidelijke progressie.” De Amerikaan toont zich voorlopig nog vergevingsgezind, maar verwacht wel verbetering naarmate het debuutseizoen vordert. Zo moeten Bottas en Pérez tegen het einde van het jaar punten kunnen scoren, verklaarde hij. “Eerlijk gezegd denk ik dat we tegen het einde van het seizoen voor top-10-plaatsen moeten kunnen strijden. En misschien zit er zelfs nog meer in”, besloot hij optimistisch.

