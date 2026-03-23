Het team van Cadillac beweegt zich nog wat onwennig in de Formule 1, zo erkent ook topadviseur Mario Andretti. De nieuwe Amerikaanse formatie kwam in de afgelopen twee Grands Prix niet verder dan een dertiende plaats. Vooralsnog strijden coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas vooral om niet als laatste te eindigen. Volgens Andretti zijn beide routiniers, die vanwege hun jarenlange ervaring naar Cadillac werden gehaald, nog een beetje roestig.

Andretti, de laatste Amerikaanse F1-kampioen, is een belangrijke adviseur van het nieuwe Cadillac-team. De renstal heeft hem zo hoog in het vaandel staan dat de auto’s naar hem zijn vernoemd. Pérez en Bottas ogen echter nog wat onwennig in de MAC-26. In een interview voor de Drive to Wynn-podcast legde Andretti uit dat beiden weer in het F1-ritme moeten groeien. Zowel Pérez als Bottas heeft na 2024 een jaar aan de zijlijn gestaan. “Eerlijk gezegd denk ik dat ze allebei nog een beetje roestig zijn”, aldus Andretti. “Ze hebben allebei één seizoen niet in de cockpit gezeten. Daarbij gaan ze voorzichtig om met het nieuwe pakket; ze willen geen fouten maken en het team niet opzadelen met extra werk.”

Alles opnieuw leren

De Amerikaan legde uit dat hij wel veel waarde hecht aan de feedback van de coureurs. Pérez en Bottas zijn samen goed voor meer dan vijfhonderd Grands Prix en moeten Cadillac dus van waardevolle input kunnen voorzien. “Ik ben vooral geïnteresseerd in de reacties van de coureurs”, legde Andretti uit. “Daar draait het uiteindelijk om. De eerste feedback was dan ook duidelijk: er is een gebrek aan downforce, met name aan de achterkant. Dat hebben ze allebei teruggekoppeld aan het team.”

LEES OOK: Cadillac betreurt onderlinge botsing in China, mikt op breed upgradeplan

“Daarnaast leren we ook hoe we het maximale uit de motor kunnen halen”, voegde Andretti eraan toe, “ook met het oog op batterijbeheer en het inzetten van de energie. We zijn overigens niet de enigen die daarmee worstelen”, merkte hij op. “Buiten Mercedes en Ferrari lijkt iedereen nog zoekende als het op het nieuwe pakket aankomt. Het wordt interessant om te zien wie dat dit seizoen het snelst onder de knie krijgt. Als coureur moet je nu eigenlijk opnieuw leren hoe alles werkt. Wat dat betreft ben ik blij dat ik nu aan de zijlijn sta”, besloot hij met een knipoog.

Lees hier alles over de GP Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.