Sergio Pérez en Valtteri Bottas botsten in de openingsronde van de GP van China op elkaar. Een pijnlijke vertoning voor het team van Cadillac, dat in de achterhoede vooral gefocust moet zijn op het finishen van races en het verbeteren van de auto. Pérez nam later zijn verantwoordelijkheid en bood zijn excuses aan voor het incident. Bottas benadrukte op zijn beurt dat Cadillac hard werkt aan upgrades om het gat naar de rest van het veld te verkleinen.

Pérez, die uiteindelijk als vijftiende finishte, nam na afloop van de race direct de verantwoordelijkheid voor het incident. “Het was helemaal mijn schuld”, gaf de Mexicaan toe. “Ik zag een opening en probeerde die te benutten, maar Valtteri (Bottas, red.) had duidelijk geen ruimte meer. Het heeft me uiteindelijk de race gekost, omdat ik spinde en veel tijd verloor.” Hij benadrukte hoe zwaar zo’n moment voelt binnen een nieuw team. “Dat is het ergste gevoel dat je kunt hebben, voor mezelf en voor het team. Gelukkig is er niets ernstigs gebeurd. Het was gewoon een inschattingsfout van mijn kant.”

Bemoedigend resultaat

De ervaren coureur vond het belangrijk om de fout openlijk toe te geven tegenover zijn teamgenoot. “Ik denk dat dat zo hoort”, legde hij uit. “Het is belangrijk om je excuses aan te bieden en te erkennen dat je een fout hebt gemaakt. Soms gebeurt dat nu eenmaal. Helaas botste ik deze keer op Valtteri, maar ik ben blij dat hij de race heeft kunnen uitrijden.” Pérez kreeg later nog een kans om terrein te winnen, maar technische problemen speelden hem parten. “Gelukkig lukte het me om terug te komen in het veld”, zei hij. “In de tweede stint had ik Valtteri kunnen inhalen met de inhaalmodus, maar toen viel de accu uit en verloor ik zo’n vijf seconden. Later werden dat er nog eens vijftien of twintig.”

Desondanks wilde Pérez optimistisch blijven over de prestaties van Cadillac. “Het is bemoedigend dat we met beide auto’s de eindstreep hebben gehaald”, besloot hij. “Aan de andere kant moeten we nog veel verbeteren om ervoor te zorgen dat we geen posities verliezen en dat we beter beslagen ten ijs komen.”

Bottas bevestigde dat de schade van het contact zijn race beïnvloedde, maar was tevreden dat hij de finish haalde. “Er miste een groot stuk van de vloer aan de linkerkant, dus dat hielp niet”, verklaarde hij droogjes. “Ik voelde dat we elkaar raakten, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. We gaan het onderzoeken en kijken wat we anders hadden kunnen doen. Uiteindelijk hebben we allebei de finish gehaald.” De Fin zag ondanks het gebrek aan snelheid ook positieve punten. “In onze tweede race mogen we heel erg blij zijn met een dertiende plaats”, benadrukte Bottas. “Natuurlijk waren er ook veel uitvallers, maar dat maakt het resultaat niet minder waardevol. Het is duidelijk dat we nog wat snelheid missen. Als we met andere teams dan Aston Martin willen vechten, moeten we nog veel verbeteren.” Wat dat betreft heeft Cadillac grootse plannen. “We willen bij elke race iets nieuws meenemen.”

