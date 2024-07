Naar verluidt heeft McLaren het Formule 1-team van Red Bull benaderd voor een samenwerking. Met de nieuwe motorreglementen voor 2026 in het verschiet, zouden ze in Woking twijfelen aan de capaciteiten van huidige leverancier Mercedes. Een deal met Red Bull, dat straks zelf krachtbronnen gaat ontwikkelen met behulp van Ford, zou opmerkelijk zijn; McLaren sprak de afgelopen weken niets dan kwaad over de Oostenrijkers.

Het gerenommeerde platform Auto, Motor und Sport meldt dat McLaren interesse heeft getoond in een samenwerking met Red Bull. Laatstgenoemde gaat voorlopig alleen motoren bouwen voor de eigen renstal en zusterteam Visa RB. McLarens huidige leverancier, Mercedes, staat ondertussen op pole om ook Alpine straks van aandrijving te voorzien. In Woking zouden ze twijfelen of de Franse nieuwkomers de ontwikkeling van de nieuwe motoren niet in de weg gaan zitten.

Laster

McLaren-CEO Zak Brown heeft eerder toegegeven in contact te staan met Ford, de autogigant die vanaf 2026 in zee gaat met Red Bull. “Ik heb een goede relatie met Jim Farley (CEO van Ford, red.)”, aldus Brown. “Ik heb al eens een bezoekje gebracht aan hun fabrieken, maar dat was nog voordat we onze deal verlengden met Mercedes.” De papaja’s hebben een contract met Mercedes tot 2030.

Het is opvallend dat McLaren juist nu interesse zou tonen in een deal met hun grootste rivalen. De afgelopen weken sprak met name Zak Brown niets dan kwaad over Red Bull. Daarbij is een samenwerking met een onbewezen motorleverancier een grote gok, al is Christian Horner voorlopig erg tevreden over de ontwikkeling van de toekomstige krachtbron.

