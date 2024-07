Volgens McLaren-CEO Zak Brown heeft de raceleiding van Red Bull nog het meeste schuld aan de clash tussen Lando Norris en Max Verstappen. De twee rivalen botsen op elkaar tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, wat een einde maakte aan een spannend gevecht voor de winst. Brown roept Red Bull op om hun coureur in de toekomst beter te controleren.

“Het was een spannend gevecht, ik denk dat iedereen ervan heeft kunnen genieten”, zei Brown tijdens een persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. “Helaas had de strijd een teleurstellende uitkomst voor ons.” Norris‘ McLaren was dusdanig beschadigd dat hij zijn race moest opgeven. Verstappen had genoeg aan een bandenwissel en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep.

'Red Bull moedigt gedrag van Verstappen aan'

Volgens Brown is het Red Bull dat in het vervolg beter moet letten op wat wel en niet mag. De Amerikaanse CEO weet dat Verstappen een geduchte tegenstander kan zijn, maar denkt dat zijn team faalt in het corrigeren van zijn agressieve rijstijl. “Het is jammer dat een team als Red Bull dit gedrag toejuicht”, verzuchtte hij. “We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om onze coureurs te wijzen op wat wel en niet mag. Als dat in Oostenrijk was gebeurd, was er geen botsing geweest.”

Brown haalde vervolgens uit naar andere incidenten bij de Oostenrijkste renstal. “Er gaat achter de schermen wel meer mis – financieel gezien, maar ook met vaders van bepaalde coureurs”, zei hij geheimzinnig. Hij doelde uiteraard op het overschrijden van het budgetplafond in 2021 en de recente ruzie tussen teambaas Christian Horner en Jos Verstappen.

De McLaren-topman riep de FIA op om gevechten zoals die in Oostenrijk in het vervolg strenger te beoordelen. “Er moeten gewoon duidelijkere reglementen komen”, aldus Brown. “Als de regels iets meer zwartwit zijn kunnen we dit soort ongelukken voorkomen. Ik denk dat het nu te lastig is voor de stewards om dit soort situaties goed te kunnen beoordelen, zeker omdat ze dat op parttime-basis doen.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff was het eens met zijn concurrent. “Ik denk dat de reglementen nu nog een beetje vaag zijn”, reageerde hij. “Het laat ruimte over voor interpretatie. Dit hebben we in het verleden ook al eens gezien. Ik ben het eens met Zak dat we altijd naar de reglementen moeten kijken. Verder vind ik het altijd leuk om de oppervlakkige reacties van teambazen te lezen, die zijn natuurlijk niet heel objectief”, doelde hij op het commentaar van Christian Horner.

