Red Bull-teambaas Christian Horner noemde zondagavond in Oostenrijk de straf die Max Verstappen kreeg voor zijn aandeel in de borsing met Lando Norris, in de slotfase van de GP van Oostenrijk, overdreven. De stewards legden Verstappen een tijdstraf op van tien seconden plus twee strafpunten op zijn superlicentie.

Verstappen heeft nu vier strafpunten. Bij twaalf strafpunten binnen een tijdsbestek van een jaar volgt automatisch een race schorsing, maar daar hoeft hij zich vooralsnog geen zorgen over te maken.

In de slotfase van de race op de Red Bull Ring raakten leider Max Verstappen en zijn naaste belager Lando Norris elkaar, waarbij beiden een lekke band opliepen. Volgens Horner was de McLaren-coureur met zijn agressieve inhaalpogingen ’te ambitieus’.

‘Touché was onvermijdelijk’

Horner over het incident tussen Verstappen en Norris “Ik denk dat de touché onvermijdelijk was als je ziet hoe dicht het de afgelopen weken bij elkaar zat qua racen. Het is jammer, want Lando had al vier keer track limits overschreden en zou waarschijnlijk een straf van vijf seconden gekregen hebben. Het was een race-incident, dus de straf van tien seconden voor Max was zwaar. Dat was zeer frustrerend, maar we lopen wel uit in het wereld kampioenschap.”

Lees ook: Max Verstappen steunt vader Jos in Horner-rel: ‘Ik begrijp hem wel’

Max Verstappen zei eerder dat tijdens de race ‘alles’ fout ging, doelend op onder andere twee ongelukkige pitstops. Christian Horner was milder in zijn oordeel. “We verloren alleen vier seconden bij de laatste stop en daarna had Lando het bandenvoordeel met een nieuwe set mediums. Zonder een slechte stop hadden we het waarschijnlijk wel gered.”

Lees hier alles over de Grand Prix van Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)