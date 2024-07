Het blijft het gesprek van de dag in de Formule 1: de clash tussen Lando Norris en Max Verstappen tijdens de GP van Oostenrijk. Met de Britse Grand Prix voor de deur houdt de rivaliteit tussen beide coureurs de paddock in haar greep. Oud-wereldkampioen Mika Häkkinen denkt dat het Verstappen was die ’te ver ging’ in Spielberg, al heeft dat vooral te maken met de risico’s die coureurs tegenwoordig kunnen nemen.

In zijn column voor Unibet blikt Häkkinen terug op de botsing in Oostenrijk – Lando Norris reed onverhoopt tegen Max Verstappen aan en beëindigde daarmee zijn race. Verstappen moest direct een pitstop maken en vergooide zijn kans op de winst. “De rivaliteit is fantastisch voor de Formule 1”, pent Häkkinen. “Ik hou wel van dit soort gevechten; twee coureurs in snelle auto’s die keihard moeten racen voor de winst. Zolang alles binnen de witte lijnen blijft, is dit perfect.”

De 55-jarige Fin is niet verbaasd dat het gevecht op de Red Bull Ring eindigde in een botsing. “Laten we het vanuit de positie van Max (Verstappen, red.) bekijken”, schrijft hij. “Je bent drievoudig wereldkampioen, racet op het thuiscircuit van je team en leidt de race voor de ogen van duizenden Nederlandse fans. Als je dan ingehaald dreigt te worden, gebruik je alles wat je in huist hebt om je positie te verdedigen. Je wilt het zo moeilijk mogelijk maken voor de auto achter je. Echter, ik ben wel van mening dat je altijd binnen de witte lijnen moet blijven – je gaat echt te ver als je iemand buiten de baan gaat duwen.”

Veiligheid nodigt uit tot crashen?

Häkkinen vergelijkt de clash met de battles die hij zelf heeft uitgevochten. “Ik weet nog hoe het was om tegen Michael Schumacher te racen, de beste coureur uit mijn tijd”, vervolgt hij. “In Oostenrijk reed hij vlak achter me, met minder brandstof aan boord. Ik deed alles wat ik kon om hem achter me te houden, maar wist ook dat we zouden crashen als ik op hem instuurde. Vroeger gingen we dat soort botsingen uit de weg, omdat je wist dat het heel slecht kon aflopen.”

“Tegenwoordig is alles een stuk veiliger”, legt Häkkinen uit. “De coureurs weten dat ze wat schade kunnen oplopen. Echter, ze moeten niet vergeten dat ze ook een voorbeeldfunctie hebben. Zodra je elkaar van de baan gaat duwen, gaan jonge coureurs denken dat dat acceptabel is. Daarom is het aan de stewards om duidelijk maken wat wel en niet mag en de coureurs op de juiste manier bestraffen.”

