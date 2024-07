Jenson Button heeft in de discussie over de crash van afgelopen zondag in Oostenrijk tussen Max Verstappen en Lando Norris subtiel de zijde gekozen van Verstappen. Volgens de Brit had Norris het contact eenvoudig kunnen voorkomen. “Maar dit is een typisch voorbeeld van hard racen. Soms gaat het mis”, meent Button.

De wereldkampioen van 2009 is de komende dagen bij de Britse GP in Silverstone aanwezig in een dubbelrol: als analist voor Sky Sports en als ambassadeur/adviseur voor Williams, het team waarvoor hij in 2000 zijn F1-debuut maakte. Button vertelt tegenover Sky genoten te hebben van de verbeten duels tussen Verstappen en Norris tijdens de GP van Oostenrijk. “De komende jaren zullen we het over dit soort gevechten tussen Max en Lando gaan hebben en dat is toch mooi?!”

In tegenstelling tot veel van zijn landgenoten vindt Button (44) niet dat Verstappen een zwaardere sanctie had verdiend dan de opgelegde tijdstraf van tien seconden plus twee strafpunten op zijn licentie. Verstappen en Norris raakten elkaar in de slotfase van de Oostenrijkse GP, waarbij de drievoudig wereldkampioen van Red Bull werd verweten dat hij in de remzone nog van richting veranderde.

VIDEO: Crash tussen Max Verstappen en Lando Norris bij GP Oostenrijk 2024

Button heeft daar een genuanceerde mening over: “Het is misschien een beetje controversieel hier (in Engeland, red.), maar ik denk niet dat Max een zwaardere straf had verdiend. Toen Max remde in de aanloop naar bocht drie ging hij licht naar links. Soms gebeurt dat. Ik denk dat Max naar links ging, omdat Lando daar zat en dat is natuurlijk de essentie in dit geval. Echter, Lando had op zijn beurt ook naar links kunnen gaan. Er was ruimte. Op die manier had hij contact eenvoudig kunnen voorkomen.”

‘Soms gaat het mis’

In dat verband verwijst Button naar een vergelijkbaar voorval een jaar eerder in Oostenrijk. “In exact dezelfde bocht, met Carlos Sainz aan de binnenkant en Max aan de buitenkant. Carlos stuurde naar links, zoals Max afgelopen zondag deed. Maar Max bewoog toen mee naar links, ging over de kerbs en voorkwam een touché. Het is hard racing en soms gaat het mis, zoals afgelopen zondag”, aldus Button.

Of Verstappen te agressief aan het racen is? Jenson Button vindt van niet. “Ik denk dat Max in het verleden wel bij vlagen te agressief reed, met name jegens Lewis Hamilton. Maar daar is nu richting Lando Norris geen sprake van. Dat is pas het geval als hij een stap verder zou gaan.”

En alle kritiek dan op Verstappen, onder andere van McLaren-teambaas Andreal Stella? Button haalt zijn schouders erover op. “Het hoort allemaal bij het spel. Als je in de paddock iets roept, weet je dat er reacties zullen volgen”, aldus Button, die voor komende zondag overigens een zege voor Lando Norris voorspelt, vóór Max Verstappen.

