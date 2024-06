Een hard gevecht tussen beide coureurs eindigde in een nachtmerrie voor Lando Norris en Max Verstappen. Tijdens de GP van Oostenrijk raakten de coureurs elkaar, wat zorgde voor lekke banden bij beide auto’s. Het betekende einde race voor Norris. Bekijk hier het moment nog eens terug.

